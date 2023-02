Superbonus, Gazzetti: “La Toscana chieda al Governo di consentire agli enti pubblici l’acquisto dei crediti per agevolare le ristrutturazioni”

Home

17 Febbraio 2023

Firenze 17 febbraio 2023

Superbonus, mozione Pd in Regione; Gazzetti, Ceccarelli e Bugetti: «La Toscana chieda al Governo di consentire agli enti pubblici l’acquisto dei crediti per agevolare le ristrutturazioni»

Il consigliere regionale Pd, Francesco Gazzetti, con una mozione chiede alla Giunta di sostenere la proposta avanzata da alcune Regioni e Comuni di poter acquistare i crediti legati ai lavori di ristrutturazione:

«Misura è ossigeno per settore dell’edilizia e incentivo importante per il risparmio energetico»

«Il superbonus è uno strumento di rilancio economico e produttivo, e un incentivo al risparmio energetico che ha segnato una svolta nel nostro Paese. È una misura che deve poter continuare ad andare avanti. Nell’ambito delle modifiche in corso, da parte del Governo, a tale provvedimento esiste la possibilità di considerare l’intenzione di Regioni e grandi Comuni di acquisire crediti legati a lavori di ristrutturazione, direttamente dagli istituti bancari per sostenere il settore dell’edilizia, incoraggiando gli investimenti in interventi di riqualificazione energetica e antisismica. Una richiesta per cui, anche la Regione Toscana, può fare la propria parte. Per questo, con una mozione, chiedo alla Giunta regionale di sollecitare il Governo, attivandosi parimenti in Conferenza Stato-Regioni e Unificata, affinché si proceda a valutare l’introduzione, nel prossimo provvedimento utile, di una chiara disciplina finalizzata a consentire alle Regioni e agli Enti locali di poter acquistare i crediti d’imposta prevedendo esplicite garanzie a tutela di tali operazioni. L’obiettivo è dare un contributo significativo alla ripresa economica, alla tutela dell’ambiente e alla riqualificazione delle costruzioni». Con queste parole, il consigliere regionale Pd e presidente della Commissione per le politiche europee, Francesco Gazzetti, commenta la mozione presentata dal Gruppo Pd, di cui è proponente, in merito alla possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquistare i crediti d’imposta derivanti dagli interventi dei bonus edilizi e del c.d. superbonus 110%.

«Il Superbonus introdotto dal decreto rilancio del 2020 – continua Ilaria Bugetti, consigliera regionale Pd e presidente della Commissione sviluppo economico – ha aperto una grande opportunità per la ripresa del comparto edilizio, per la riqualificazione energetica e antisismica, anche nella nostra regione. Questa mozione punta a riattivare il meccanismo che nel tempo, ha visto un progressivo rallentamento a causa della difficoltà degli istituti bancari a mantenere un’adeguata capienza fiscale. ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili), infatti, sostiene che sono circa 15 i miliardi di euro di crediti bloccati a causa dell’impossibilità degli istituti bancari di procedere ad ulteriori acquisizioni. In questa fase in cui si lavora all’introduzione di nuovi meccanismi per il funzionamento del superbonus, è importante che il Governo recepisca le richieste di enti locali e Regioni che chiedono di introdurre strumenti a tutela della stabilità dei loro bilanci”.

“Di fronte a questa situazione – conclude il capogruppo Vincenzo Ceccarelli – diverse amministrazioni si sono rese disponibili ad acquistare crediti d’imposta, nell’interesse dei cittadini e dei territori. Con la mozione si chiede che il Ministero dell’Economia raccolga questa proposta, superando limiti e restrizioni, creando le condizioni perché anche la Regione Toscana possa fare la propria parte per giungere a una soluzione che consentirebbe al meccanismo del superbonus di persistere, continuando a generare effetti positivi sulla ripresa del nostro sistema economico e produttivo».

