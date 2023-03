Home

Superbonus, Tenerini (FI): bene che il Governo abbia accolto alcune proposte di Forza Italia

30 Marzo 2023

Roma 30 marzo 2023 – Superbonus, Tenerini (FI): bene che il Governo abbia accolto alcune proposte di Forza Italia

“Esprimo soddisfazione per l’accoglimento di alcune delle proposte suggerite da Forza Italia nel pacchetto emendamenti approvato dalla commissione Finanze della Camera.

Mi riferisco al mantenimento della cessione e sconto in fattura per gli interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche e al permanere degli sconti per i lavori di edilizia libera, come infissi e caldaie, già pagati prima del 16 febbraio”.

Lo dichiara la deputata di Forza Italia Chiara Tenerini, che aggiunge:

“Le misure approvate non sono sufficienti a fornire delle risposte esaustive al problema dei crediti incagliati. Ammontano a circa 20 miliardi di euro i crediti fiscali rimasti nei cassetti di contribuenti, imprese e professionisti.

Auspico che, come annunciato, si proceda all’implementazione della piattaforma per l’acquisto dei crediti da parte di Enel X , con il coinvolgimento di banche e partecipate.

Attraverso tale strumento verranno acquistati crediti fiscali, certificati come certi, liquidi ed esigibili. La piattaforma farà poi da ponte per la nuova cessione a terzi. Un sistema che può dare uno spiraglio a privati ed imprese oggi in grande difficoltà”.

