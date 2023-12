Home

28 Dicembre 2023

Livorno 28 dicembre 2023 – Superbonus, Tenerini: Passa linea Fi, tutelati cittadini e imprese

“Accogliamo con grande soddisfazione l’accordo raggiunto sul Superbonus 110%. Risponde in pieno alle nostre istanze e rappresenta una boccata di ossigeno per i tanti cantieri ancora aperti.

Una soluzione ragionevole, che permetterà di salvaguardare chi ha investito su questa misura consentendo di ultimare i lavori con serenità, soprattutto a chi non ha completato i lavori entro il 31/12 e ai redditi più bassi per i quali il Superbonus resterà in vigore. Ancora una volta diamo un contributo decisivo a sostegno dell’economia reale.

Passa la linea di Forza Italia, vengono tutelati cittadini e imprese: è questo il modello di Governo che vogliamo assicurare al Paese”.

Lo dichiara la Resposabile del Dipartimento Lavoro di Forza Italia, la deputata Chiara Tenerini.

