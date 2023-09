Home

Supercoppa 2023, la Pielle Livorno a caccia della final 4

16 Settembre 2023

Supercoppa 2023, la Pielle Livorno a caccia della final 4

Livorno, 16 settembre 2023

Dopo la straordinaria vittoria contro Herons, la PIELLE LIVORNO si giocherà l’accesso alle Final Four di Supercoppa domenica sera, affrontando la Bakery Piacenza (palla a due al Pala Macchia, ore 20:30). Squadra a dir poco spigolosa, quella piacentina. Incredibilmente tenace, a fronte di due vittorie ottenute disputando ben 3 supplementari. Giovane e forte fisicamente: in estate la regina è stata affidata a Lucas Maglietti, playmaker argentino lo scorso anno in forza alla NPC Rieti. Nello spot di guardia Martino Criconia è senza ombra di dubbio il principale terminale offensivo a disposizione di coach Conti; e ancora Wiltshire (27 punti mercoledì sera contro Crema), Mastroianni e Besedic, quest’ultimo elemento di esperienza con oltre 10 anni di militanza nella Serie A slovena. Ma attenzione, perché Piacenza è imprevedibile anche dalla panchina con i vari Soviero, El Agbani, Marchiaro e Manenti.

In casa Pielle, ovviamente, l’entusiasmo è alle stelle e la squadra di coach Marco Cardani non vuol certo fermarsi adesso, consapevole tuttavia delle difficoltà di giocare 3 partite in una settimana nel mese di settembre. Si va verso un’altra grandissima cornice di pubblico in via Allende.



