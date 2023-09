Home

23 Settembre 2023

Supercoppa 2023, per la Pielle è il giorno della final four

Livorno, 23 settembre 2023

L’appetito vien mangiando: la PIELLE LIVORNO si appresta a giocarsi le proprie chance alle Final Four di Supercoppa, in programma nel weekend a Montecatini /23/24 settembre, con entusiasmo e voglia di continuare a stupire, ma anche con la consapevolezza che al gala sono rimaste le migliori 4 formazioni di questa primissima fetta di stagione. Tra queste la NPC Rieti, squadra neoretrocessa dalla A2, che i ragazzi di coach Marco Cardani affronteranno in semifinale (palla a due sabato 23 alle ore 18:30).

Formazione di gran talento e taglia, la NPC di coach Ponticiello: sotto canestro spicca l’ex Libertas Pietro Agostini, autore di un pre campionato di altissimo da quasi 20 punti di media a partita. Ma attenzione anche alla pericolosità sul perimetro Markovic (ex Omegna), Da Campo (ex Orzinuovi) e Melchiorri, tutta gente che viaggia sopra l’1 e 95 di altezza. Dentro il pitturato weekend non semplice per Pagani che si troverà di fronte il centrone Cassar. Formazione di talento, e giovanissima. Il più anziano del roster reatino è infatti Melchiorri, che è un classe 1997. Insomma, ci sarà da battagliare per un posto in finale. Nell’altra sfida (di fuoco) la Raggisolaris Faenza se la vedrà contro la Technoswitch Ruvo di Puglia (palla a due ore 14:00).

