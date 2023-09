Home

Sport

Basket

Supercoppa, il sindaco Luca Salvetti ha donato una pergamena agli atleti della Pielle

Basket

28 Settembre 2023

Supercoppa, il sindaco Luca Salvetti ha donato una pergamena agli atleti della Pielle

Livorno 28 settembre 2023 – Supercoppa, il sindaco Luca Salvetti ha donato una pergamena agli atleti della Pielle

In un clima di festa questa mattina il sindaco Luca Salvetti ha ricevuto la squadra di basket Pielle che la scorsa settimana ha vinto la Supercoppa di Serie B Nazionale di basket battendo in finale a Montecatini Terme Ruvo di Puglia per 88-78.

Il Sindaco ha donato alla squadra una pergamena, questo il testo:

“L’Amministrazione Comunale di Livorno esprime le più sentite congratulazioni alla Caffè Toscano Pielle Livorno che con passione, tenacia e capacità; ha vinto la Supercoppa LNP 2023 Old Wild West di Serie B, primo trofeo in ambito seniores, a carattere nazionale, della storia del basket livornese”.

Seduti accanto al Sindaco durante la cerimonia, il presidente della Pielle Francesco Farneti e il dirigente provinciale del Coni Giovanni Giannone.

La squadra era accompagnata dall’allenatore e dalla dirigenza.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin