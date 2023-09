Home

Sport

Supercoppa Italiana di volley femminile, a Livorno si gioca la partita per il titolo della stagione. I prezzi dei biglietti

Sport

22 Settembre 2023

Supercoppa Italiana di volley femminile, a Livorno si gioca la partita per il titolo della stagione. I prezzi dei biglietti

Presentata nella Sala del Grande Rettile del Museo della Città la 28esima Supercoppa Italiana di volley femminile

L’evento che mette in palio il primo titolo della stagione

Livorno 22 settembre 2023

Nella Sala del Grande Rettile al Museo della Città di Livorno è andata in scena la Conferenza Stampa di presentazione della 28^ Supercoppa Italiana.

L’evento, organizzato in collaborazione con Master Group Sport, si giocherà al Modigliani Forum sabato 28 ottobre alle ore 17.30 in diretta su Rai 2, mettendo di fronte la Prosecco Doc Imoco Conegliano e l’Allianz Vero Volley Milano.

Tra le tante notizie divulgate, l’apertura della biglietteria nella prossima settimana, il prezzo dei biglietti e l’istituzione del Premio Carlo Gobbi, che verrà assegnato dalla Lega Pallavolo Serie A Femminile al Miglior progetto di Comunicazione da parte di un club di Serie A.

LE DICHIARAZIONI

Il Sindaco di Livorno, Luca Salvetti:

“Bentrovati e benvenuti a Livorno. Siamo felici e sinceramente orgogliosi di ospitare questo importante evento nella nostra città. Il Modigliani Forum è uno dei migliori impianti in Toscana e in Italia e in questi anni abbiamo lavorato molto per ospitare nei suoi spazi sia i grandi eventi musicali che quelli sportivi.

Dopo la partita di basket Italia-Ucraina e gli 8000 spettatori che hanno colorato il palazzetto, abbiamo pensato con Master Group Sport che fosse arrivato il momento di portare anche il volley a Livorno.

L’appeal delle campionesse che scenderanno in campo è unico e siamo sicuri che l’evento troverà ampio riscontro non solo in città ma in tutto il territorio toscano e auspicabilme oltre.

Livorno può contare su un gran numero di società e atlet*, grandi e piccoli, ma è il comprensorio generale che va da Pisa a Livorno e oltre che rappresenta un bacino ideale per poter regalare a questa finale una fantastica cornice di pubblico”.

Il presidente del Comitato Regionale Fipav Toscana, Giammarco Modi:

“Approfitto per ringraziare la Lega Pallavolo Serie A Femminile per aver scelto per il secondo anno consecutivo la Toscana come sede per la Supercoppa Italiana, una scelta importante per tutti gli appassionati di volley della Regione.

L’anno scorso Palazzo Wanny, quest’anno il Modigliani Forum; l’asticella si è alzata, ma conoscendo la passione del territorio e del Sindaco, con cui da tempo parlavamo di portare il volley in città, non ho dubbi che sarà un grande successo.

Abbiamo ancora negli occhi le partite dell’Europeo che si sono disputate a Firenze, con un grande trionfo di pubblico.

Come Comitato Regionale Toscana insieme al Comitato Territoriale abbiamo già iniziato a promuovere questa manifestazione e questo evento e il riscontro è molto importante”.

Il direttore generale di Master Group Sport, Antonio Santa Maria:

“Qui al Modigliani Forum abbiamo organizzato un grande evento di basket lo scorso febbraio: Italia-Ucraina, che non aveva nulla in palio se non lo spettacolo.

Abbiamo visto però una città che ha dato una risposta incredibile e un impianto all’altezza dei grandi eventi. In Italia non ci sono tanti palazzetti in grado di ospitare eventi come la Supercoppa Italiana, tra due delle più grandi squadre al mondo con delle campionesse stellari.

Abbiamo deciso di tornare a Livorno perché crediamo che questa città possa dare la risposta che un evento come questo debba avere.

Veniamo dagli 8000 spettatori di Bologna e l’asticella deve rimanere alta: Livorno è la città giusta per questo progetto.

Ringrazio il Comune di Livorno, il Coni e il Comitato Regionale Fipav Toscana, che ci darà un importante supporto sul territorio toscano e nazionale.

Abbiamo deciso di tenere il prezzo dei biglietti il più calmierato possibile perché vogliamo che sia una festa: per i giovani, per le famiglie, per gli appassionati di volley e di sport, che appartengono ad un mondo di valori sani. Abbiamo deciso di fare una conferenza stampa anticipata perché è importante che tutte le informazioni siano diffuse in modo capillare sul territorio perché è un evento che non si può perdere: settimana prossima aprirà la biglietteria e volevamo fare le cose in grande. Il volley che conta non era a Livorno da tanti anni e si ritorna con un evento unico: siamo certi che sarà un enorme successo”.

Il direttore generale della Lega Pallavolo Serie A Femminile, Enzo Barbaro:

“Il nostro è un movimento in salute, veniamo da un mese di euforia con sold-out in tutti i palazzetti dopo i Campionati Europei.

Ringraziamo per questo la Federazione, per aver regalato questo spettacolo in tutta Italia con un evento itinerante, cosa non semplice dal punto di vista organizzativo.

Questo però ci ha permesso di portare la pallavolo ovunque e di avere riscontri importanti. Non vediamo l’ora che ricominci il nostro campionato e siamo felici che due squadre del livello di Conegliano e Milano possano giocarsi il primo trofeo con tutte le loro stelle in campo.

La Lega sta cercando di crescere sempre di più e il motivo per cui siamo qui è molto importante.

Potevamo organizzare la Supercoppa in posti logisticamente più semplici riempiendo palazzetti con minore capienza, ma abbiamo voluto alzare l’asticella: ringrazio Master Group Sport per mantenere sempre alto il livello dei nostri eventi, è una grandissima sfida per noi riempire un palazzetto di quasi 8000 persone per una Supercoppa.

Ringrazio anticipatamente tutti gli attori, solo lavorando insieme potremmo raggiungere il nostro obiettivo, replicando il tutto esaurito dell’anno scorso a Firenze e gli 8000 spettatori presenti all’Unipol Arena in occasione della Coppa Italia. Ringrazio tutti per l’atmosfera che si respira e l’entusiasmo, che è quello giusto per ottenere grandi risultati. In conclusione vorrei dedicare un pensiero a Carlo Gobbi, era una persona meravigliosa e un grandissimo professionista: ha dato tanto al nostro movimento e ad ognuno di noi.

Ho letto tanti commenti in queste ore, tutti lo ringraziavano per le parole ricevute e gli attestati di stima. Noi eravamo molto legati a lui e per questo abbiamo pensato fosse giusto ricordarlo nel corso degli anni e delle prossime stagioni: dedicheremo a lui un premio, il Premio Carlo Gobbi, per il miglior progetto di Comunicazione che i nostri club porteranno avanti durante l’anno, per mantenere vivo il suo ricordo a lungo nel tempo. So che apprezzerà questa iniziativa perché era molto attento a ciò che riguardava la comunicazione e alla crescita dei giovani giornalisti e delle giovani società”.

Sarah Fahr, centrale della Prosecco Doc Imoco Conegliano:

“Sono la più vicina essendo cresciuta a Piombino e non vedo l’ora di giocare questa Supercoppa a Livorno. Sin da piccola ho frequentato molto la zona perché ci sono tante società e spesso si giocava lì. La città vive di sport, c’è molta passione dal calcio al basket, come si è visto nel derby di Serie B tra le due squadre di Livorno, che ha riempito il Modigliani Forum. Al momento noi siamo a ranghi ridotti con varie aggregate dalle giovanili, quindi servirà un po’ di tempo per trovare la migliore condizione anche se l’ossatura della squadra è rimasta la stessa. Milano si è rinforzata tanto, sarà sempre più difficile soprattutto dopo la finale tirata dello scorso anno. Noi faremo il nostro percorso per provare a raggiungere i nostri obiettivi”.

Laura Heyrman, centrale dell’Allianz Vero Volley Milano:

“Sono felicissima di essere tornata in Italia, per me è come tornare a casa e non posso che essere contenta. Dopo tanti anni qui conosco bene Conegliano: quando saremo entrambe al completo sarà sicuramente una grande battaglia e non vedo l’ora di giocarla. In Turchia il campionato è forte ma non è come quello italiano: rimettermi in gioco qui è una cosa a cui tenevo tanto, quand’è arrivata la proposta l’ho vista come una bella opportunità. Qui è dura dall’inizio alla fine, sarà una bella sfida! Conegliano? Sono tutte giocatrici forti, un bel gruppo, e questo sicuramente è una loro qualità a cui dovremo stare attente”.

I PREZZI DELLA BIGLIETTERIA

Parterre

Intero 50,00€

Intero + hospitality 80,00€

1° Anello

Intero 30,00€

Ridotto (Over 65 e Under 14) 25,00€

2° Anello

Intero 20,00€

Ridotto (Over 65 e Under 14)15,00€

3° Anello

Intero 10,00€

Ridotto (Over 65 e Under 14)5,00€

Under 4 Ingresso gratuito senza posto assegnato