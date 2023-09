Home

Sport

Supercoppa Italiana Volley a Livorno, in vendita i biglietti

Sport

26 Settembre 2023

Supercoppa Italiana Volley a Livorno, in vendita i biglietti

Livorno 26 settembre 2023

Parte il conto alla rovescia: biglietti in vendita per la sfida di Livorno tra Conegliano e Milano valida per la 28^ Supercoppa Italiana

Da oggi, martedì 26 settembre, sarà possibile acquistare i tagliandi per l’evento che assegna il primo trofeo della stagione

Prosegue spedita la marcia d’avvicinamento alla 28^ Supercoppa Italiana, il primo trofeo della stagione della Serie A femminile che vedrà affrontarsi la Prosecco Doc Imoco Conegliano e l’Allianz Vero Volley Milano nella cornice del Modigliani Forum di Livorno. Dopo le dichiarazioni rilasciate all’interno della conferenza stampa di presentazione, oggi, martedì 26 settembre, apre ufficialmente la biglietteria per l’evento organizzato in collaborazione con Master Group Sport e previsto sabato 28 ottobre alle ore 17.30. Di seguito le informazioni relative ai tagliandi e agli accrediti.

I biglietti per la Supercoppa Italiana sono in vendita a partire da oggi in tutti i punti vendita del circuito Vivaticket e sul sito Vivaticket.com al seguente link: https://www.vivaticket.com/it/ticket/supercoppa-italiana-volley-femminile/218098

PREZZI

Parterre Intero 50,00€ Intero + hospitality 80,00€

1° Anello Intero 30,00€ Ridotto (Over 65 e Under 14) 25,00€

2° Anello Intero 20,00€ Ridotto (Over 65 e Under 14) 15,00€

3° Anello Intero 10,00€ Ridotto (Over 65 e Under 14) 5,00€

Under 4 Ingresso gratuito senza posto assegnato

Tesserati FIPAV

Promozioni dedicate ai tesserati FIPAV del territorio.

Per informazioni contattare il Comitato Territoriale di riferimento: Comitato CT Bassotirreno Segreteria – segreteria.bassotirreno@federvolley.it

ACCREDITO STAMPA

Le richieste di accredito alla Supercoppa Italiana per la stampa e i fotografi dovranno pervenire su carta intestata, a firma del Direttore di Testata o del Direttore di Agenzia, entro le ore 18.00 di venerdì 20 ottobre, tramite una e-mail al seguente indirizzo: supercoppa@legavolleyfemminile.it, recando in oggetto RICHIESTA ACCREDITO STAMPA SUPERCOPPA ITALIANA La richiesta dovrà contenere: – nome e cognome – n. tesserino giornalista – indirizzo email – numero di telefono – testata di riferimento Le conferme di accredito verranno inviate entro mercoledì 25 ottobre, previa conformità della richiesta e a insindacabile decisione della società organizzatrice.

ACCESSO DISABILI

In oggetto RICHIESTA ACCESSO PER DISABILI SUPERCOPPA ITALIANA Nella richiesta andrà specificato: – nome, cognome, data e luogo di nascita del disabile, certificato di invalidità – nome, cognome, data e luogo di nascita dell’accompagnatore – se il disabile è deambulante o non deambulante Le conferme verranno inviate entro le ore 18:00 di mercoledì 18 ottobre 2023, previa conformità della richiesta e a insindacabile decisione della società organizzatrice. Le disponibilità sono limitate.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin