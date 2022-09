Home

13 Settembre 2022

Livorno 13 settembre 2022 – Supercoppa, la Libertas giocherà a Livorno e spera in un contributo del Comune

La Libertas Livorno 1947 ringrazia sentitamente la società Herons Basket Montecatini che in previsione della partita dei 16.mi di SuperCoppa di mercoledì 14 (ore 21) tra amaranto e termali ha prontamente messo a disposizione del nostro club lo storico impianto del PalaTerme di Montecatini, capienza 5200 posti, il cui canone di affitto ha un conto irrisorio.

Tuttavia la Libertas Livorno 1947 ha stabilito di giocare questo derby che torna dopo molti anni a Livorno nell’unico Palasport al momento disponibile nella speranza di un aiuto proveniente dall’Amministrazione Comunale.

La decisione è dettata dall’amore che nutriamo nei confronti dei nostri tifosi: un sentimento solido, cresciuto in questi anni e che i libertassini ci hanno dimostrato anche nelle ultime settimane già nel precampionato.

La scelta di giocare al Modigliani Forum è oltremodo dispendiosa, ma l’amore per i nostri tifosi non ha prezzo.

I biglietti per il derby con Montecatini saranno in vendita a partire da domani, martedì 13 settembre con i seguenti orari: dalle 17 alle 19 sede Libertas – Via Borra, 35.

Mercoledì 14 9,30/12,30 sede Libertas – Via Borra 35

Mercoledì 14 18,30/21 biglietteria Modigliani

