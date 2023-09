Home

10 Settembre 2023

SUPERCOPPA 2023: LA LIBERTAS PERDE NETTAMENTE CON LA PIELLE (81-103)

Livorno 10 settembre 2023 – Supercoppa, la Libertas: perso nettamente, non contenuto le scorribande di Chiarini

Equilibrio nel primo quarto. Inerzia Pielle nel secondo. Poi il break che ha spaccato la parita: da 50-55 a 50-64 e partita di fatto chiusa. Biancoblu più freschi fisicamente, più precisi nei tiri dal campo (solo nel finale con un parziale 1/10 hanno macchiato la percentuale finale nelle conclusioni da 3 che comunque si attesta sul 42%) i giocatori di Cardani hanno vinto con merito. Largo il divario perché la Libertas non è stata in grado di contenere le scorribande di Chiarini, la sostanza di Lo Biondo e il fosforo di Laganà. In casa amaranto molto bene Lucarelli (29 in 32’), poi una collettiva giornata grigia.

Libertas Livorno – Caffè Toscano Pielle Livorno 81-103 (26-29, 19-23, 18-28, 18-23)

Libertas Livorno: Jacopo Lucarelli 29 (7/11, 3/9), Francesco Fratto 12 (4/8, 1/3), Andrea Saccaggi 9 (1/2, 2/6), Andrea Bargnesi 7 (2/2, 1/6), Tommaso Fantoni 7 (3/5, 0/0), Luca Tozzi 6 (1/6, 0/1), Antonello Ricci 6 (0/2, 1/4), Gregorio Allinei 5 (1/1, 1/4), Federico Madeo 0 (0/0, 0/0), Dorin Buca 0 (0/0, 0/0), Samuele Balestri 0 (0/0, 0/0), Nicola Vicenzini 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 16 / 24 – Rimbalzi: 32 10 + 22 ( Tommaso Fantoni 10) – Assist: 18 ( Francesco Fratto 7)

Caffè Toscano Pielle Livorno: Mateo Chiarini 32 (8/10, 3/5), Andrea Lo biondo 25 (4/8, 3/9), Matteo Laganà 17 (2/3, 4/6), Michele Rubbini 12 (3/3, 2/5), Giordano Pagani 5 (2/4, 0/0), Luca Campori 4 (0/2, 1/2), Massimiliano Ferraro 3 (0/0, 1/5), Baye modou Diouf 3 (1/2, 0/0), Giorgio Manna 2 (1/1, 0/0), Lorenzo Baggiani 0 (0/0, 0/0), Francesco Dadomo 0 (0/1, 0/1), Filippo Cristofani 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 19 / 25 – Rimbalzi: 33 5 + 28 ( Mateo Chiarini , Andrea Lo biondo , Baye modou Diouf 6) – Assist: 11 ( Michele Rubbini 4)

