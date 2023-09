Home

Sport

Basket

Supercoppa, la Pielle è in finale (Video)

Basket

23 Settembre 2023

Supercoppa, la Pielle è in finale (Video)

Montecatini, 23 settembre 2023 –

La Pielle Livorno è in finale e domani al Palatenda si giocherà la Supercoppa di Serie B. In una partita ruvida la squadra di Cardani ha saputo difendere bene e rotare con efficienza anche se non è stata efficientissima nei tiri e ai rimbalzi. Fondamentale il supporto dei tifosi, presenti in settecento. Domani grande sfida con Ruvo di Puglia.

La Pielle è in finale

Pemifinale Supercoppa Rieti-Pielle, il riscaldamento dei biancoblù e i tifosi piellini

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin