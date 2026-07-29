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SuperEnalotto, a Bibbona sfiorato il “6”: centrato un “5” da oltre 38mila euro

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29 Luglio 2026

SuperEnalotto, a Bibbona sfiorato il “6”: centrato un “5” da oltre 38mila euro

Bibbona (Livorno) 29 luglio 2026 SuperEnalotto, a Bibbona sfiorato il “6”: centrato un “5” da oltre 38mila euro

La fortuna ha fatto tappa sulla Costa degli Etruschi. Nel concorso del SuperEnalotto di martedì 28 luglio 2026, a Bibbona è stato centrato un “5” che ha regalato al fortunato giocatore una vincita di 38.632,79 euro.

Secondo quanto riferito da Agipronews, la giocata vincente è stata effettuata nella Tabaccheria di via Aurelia Sud 5, dove è stato realizzato uno dei premi più importanti dell’ultima estrazione.

Per un soffio è sfumato il “6”, che avrebbe consentito di conquistare il ricchissimo jackpot. Resta comunque una vincita di tutto rispetto, destinata a rendere particolarmente fortunato il possessore della schedina.

Nel frattempo continua la caccia al premio di prima categoria. L’ultimo “6” del SuperEnalotto risale infatti al 22 maggio 2025, quando a Desenzano del Garda, in provincia di Brescia, fu centrato un jackpot da 35,4 milioni di euro.

In vista della prossima estrazione, in programma giovedì 30 luglio, il montepremi continua a crescere e mette in palio un jackpot che ha raggiunto la cifra di 201,4 milioni di euro, tra i più alti nella storia del gioco.