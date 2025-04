Home

18 Aprile 2025

SuperEnalotto: a Livorno centrato un “5” da oltre 24mila euro, festa nella tabaccheria di viale della Libertà

Livorno 18 aprile 2025 SuperEnalotto: a Livorno centrato un “5” da oltre 24mila euro, festa nella tabaccheria di viale della Libertà

La fortuna fa tappa a Livorno grazie al SuperEnalotto. Nel corso dell’ultimo concorso, come riportato da Agipronews, è stato centrato un ricco “5” da 24.093,35 euro presso la tabaccheria “Fumo di Londra” di viale della Libertà 39, portando gioia e soddisfazione al fortunato vincitore e all’intero quartiere.

Una vincita importante che, pur non trattandosi del jackpot massimo, rappresenta un colpo di fortuna davvero notevole per chi ha tentato la sorte nel celebre gioco a premi. La Toscana, ancora una volta, si conferma terra generosa sul fronte delle lotterie, con premi che tornano a far sorridere i cittadini.

Intanto, l’attesa cresce per la prossima estrazione in calendario venerdì 18 aprile, con un jackpot da ben 21 milioni di euro pronto ad attirare milioni di giocatori da tutta Italia. Ricordiamo che l’ultimo “6” da capogiro è stato centrato a Roma lo scorso 20 marzo, portando a casa la cifra record di 88,2 milioni di euro.

La caccia alla sestina vincente continua, ma intanto a Livorno c’è già chi brinda grazie a cinque numeri fortunati.