Supereroi Asp sollecita, Regione approva mozione Pd sulla formazione degli assistenti all’autonomia e alla comunicazione

26 Giugno 2025

Disabilità, approvata in Consiglio la mozione Pd sulla formazione degli assistenti all’autonomia e alla comunicazione; Anselmi (Pd): “La Toscana rafforza l’impegno per garantire percorsi formativi uniformi e qualificati”

Approvata all’unanimità in Consiglio regionale la mozione presentata dal Partito Democratico che impegna la Giunta toscana a promuovere percorsi di formazione omogenei, strutturati e capillari per la figura dell’Assistente all’Autonomia e alla Comunicazione: “Un ringraziamento all’associazione piombinese Supereroi Aps, che ha sollecitato l’impegno su questa materia e sostiene le famiglie con bambini con disabilità”

“Si rafforza l’impegno della Regione Toscana nel garantire il diritto allo studio per gli studenti con disabilità, attraverso la presenza, in tutte le scuole, di figure professionali adeguate e specificamente formate.

L’Assistente all’Autonomia e alla Comunicazione è una figura distinta dall’insegnante di sostegno e dall’assistente di base, con il compito di affiancare lo studente nel raggiungimento degli obiettivi educativi, relazionali e di socializzazione. È un ruolo fondamentale, ma oggi i percorsi formativi risultano frammentati e offerti in maniera disomogenea da soggetti diversi”. È quanto dichiara Gianni Anselmi, consigliere regionale Pd e primo firmatario della mozione “In merito alla formazione della figura professionale dell’Assistente all’Autonomia e alla Comunicazione”.

“La mozione, approvata all’unanimità dall’Assemblea toscana, impegna la Giunta regionale a promuovere, in un’ottica di collaborazione tra istituzioni, l’organizzazione di corsi di formazione strutturati e diffusi su tutto il territorio regionale, per garantire pari opportunità anche nelle aree più periferiche e marginali della Toscana – continua il presidente Anselmi – Ringrazio l’associazione piombinese Supereroi Aps, che si occupa con grande impegno di sostenere le famiglie con bambini con disabilità e difficoltà di apprendimento e che ha sollecitato l’attenzione su questo tema, molto sentito nei territori. È fondamentale assicurare che anche le zone più decentrate della nostra regione possano contare sulla presenza di questi professionisti, che operano in un contesto complesso e delicato”.

“La mozione – conclude Anselmi – invita inoltre la Giunta ad attivarsi nei confronti del Governo e del Parlamento per sollecitare l’approvazione di una disciplina nazionale che istituisca in modo definitivo il profilo professionale dell’Assistente per l’Autonomia e la Comunicazione personale degli alunni con disabilità”.

