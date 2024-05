Home

Cronaca

Supereroi in Pediatria: Hulk, Spiderman, Batman e Ironman arrivano dal cielo (Foto e Video)

Cronaca

10 Maggio 2024

Supereroi in Pediatria: Hulk, Spiderman, Batman e Ironman arrivano dal cielo (Foto e Video)

Livorno 10 maggio 2024 – Supereroi in Pediatria: Hulk, Spiderman, Batman e Ironman arrivano dal cielo (Foto e Video)

Batman, Spiderman, Ironman e altri supereroi sono arrivati per la prima volta nel reparto di Pediatria dell’ospedale di Livorno direttamente dal cielo.

Si sono calati dal tetto grazie ai volontari dell’associazione “SuperEroiAcrobatici” (Sea).

Ad accoglierli lo staff sanitario guidato dal direttore del reparto e dalla coordinatrice infermieristica, ma soprattutto i piccoli degenti che hanno potuto prima vedere dalla finestra le gesta dei loro beniamini e poi fare foto indimenticabili al fianco dei supereroi.

L’iniziativa, come sottolineato dal primario, è stata molto apprezzata dai bambini del reparto, ma anche dai tanti degenti e operatori dei padiglioni vicini che hanno potuto godere di uno spettacolo davvero insolito.

L’attività ha distratto grandi e piccoli dalle loro inevitabili preoccupazioni e regalato momenti di puro divertimento. Da qui il ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito alla buona riuscita dell’evento che si confida possa essere il primo di una lunga serie.

Anna Marras, fondatrice dell’associazione “SuperEroiAcrobatici” spiega:

“Quello che desideriamo trasmettere con queste iniziative è un messaggio di incoraggiamento e di speranza ai bambini e alle loro famiglie.

Vogliamo che sentano nascere dentro di loro quella forza che hanno i loro supereroi preferiti, che si sentano invincibili proprio nel momento più difficile. Siamo felicissimi di collaborare con l’Ospedale di Livorno e con la Società nazionale di mutuo soccorso Cesare Pozzo – Ets e con la Fondazione Cesare Pozzo mutualità uniti tutti dalla voglia di portare ai piccoli pazienti una giornata di sorrisi. Il progetto dei SuperEroiAcrobatici nasce proprio per questa ragione. Per noi non c’è niente di più bello al mondo del sorriso di un bambino”.

Andrea Giuseppe Tiberti, presidente nazionale della S.N.M.S Cesare Pozzo – Ets

“Ci riempie di orgoglio donare un sorriso a questi ragazzi. Per la nostra Mutua esistono le persone e la tutela della loro salute e del loro benessere; il nostro impegno è quotidiano ed è rivolto ai nostri soci e alle realtà che sosteniamo”.

“Il mutualismo racchiude una grande ricchezza di cultura e di pratica – afferma Stefano Maggi, presidente della Fondazione Cesare Pozzo per la mutualità –: si tratta di un elemento prezioso e raro che può fare la differenza nel vivere”.

Supereroi in Pediatria: Hulk, Spiderman, Batman e Ironman arrivano dal cielo (Foto e Video)