Surfer Joe Summer Festival, i concerti di sabato 22 e domenica 23 giugno per gli appassionati di musica surf

21 Giugno 2024

Livorno 22 giugno 2024 – Surfer Joe Summer Festival, i concerti di sabato 22 e domenica 23 giugno per gli appassionati di musica surf

Il Surfer Joe Summer Festival è il più grande raduno di appassionati di musica surf al mondo. È una grande occasione per coloro che condividono l’amore per questa musica unica di incontrare vecchi e nuovi amici da tutto il pianeta.

Si tratta di un’immersione di 4 giorni nel mondo della musica surf strumentale con un intenso programma di concerti, seminari e varie attrazioni, il tutto a pochi passi dal Mar Mediterraneo lungo la bellissima costa della Toscana.

Dal 2003 si sono svolte 15 edizioni del festival senza alcun compromesso musicale. La SJSF mantiene con orgoglio le cose autentiche e offre uno screenshot della scena musicale surf globale mettendo in mostra molte delle sue migliori band.

SPETTACOLI E ATTIVITÀ

Si prega di notare che il programma potrebbe essere soggetto a modifiche senza preavviso

SABATO 22 GIUGNO

12:30 I SURFONIANI (Italia)

13:30 ANNETTE E IL BRADIPOS IV (Italia)

15:00 Simposio: Martin Schmidt presenta The Surf Guitar Book

4 pm Incontro e saluto: i surfisti fantasma

17:00 LEONITI (Germania)

18:00 UNKLEKOOK (Italia)

19:00 WERNER BROWN & FIAMME DEL ROCKET (Germania)

20:00 I FRIGIDAIRES (USA)

21:00 LE LAME DI RASOIO (Germania)

22:00 SIR BALD DIDDLEY E I SUOI ​​RIPCURLS (Regno Unito)

23:00 THE BRADIPOS IV feat. SURFER JOE (Italia)

12:00 I SURFISTI FANTASMA (USA)

1:00 LA FESTA NOTTURNA DI WASAGAS (Canada)

1:00 DJ BUDDY (Italia) + DJ MISTY LANE (Italia)

DOMENICA 23 GIUGNO

11 di mattina DJ SURFIN’ BURT “The Lounge Set” (Germania)

12:00 Show di lavoro gratuito con Martin Schmidt

12:30 SURFNADO TIKI SQUAD (Italia)

13:30 I TOURMALINER (USA)

15:00 Simposio: Surf Songwriting con Deven Berryhill, Ferenc Dobronyi, Martin Schmidt

4 pm Discussione aperta: 30 anni di “Pulp Fiction” con ospite speciale Gert Geluykens dell’agenzia di prenotazione Surfing Airlines

18:00 THE BIARRITZ BOYS (Paesi Bassi)

19:00 I TONI BAGNATI (Italia)

20:00 FRANKIE E I RAGAZZI DELLA PISCINA (USA)

21:00 I LANGHORN (Svezia)

22:00 Guida a sinistra (Croazia)

23:00 LES AGAMENNONS (Francia)

12:00 DJ DOME LA MUERTE (Italia)

SCULTURA TIKI

Come al solito avremo un gruppo selezionato di intagliatori di tiki per trasformare pezzi di legno senza vita in bellissimi tiki e oggetti da collezione. Per maggiori informazioni o per partecipare contattateci.

THALY’S TIKI ART (Germania)

PAUL TIKI CAMPESE (Italia)

BIG ANIMAL (Italia) PAULI RU (Austria) TIM DYSON (Austria) CRAB TIKIS (Spagna)

CIBO BEVANDA

Il Surfer Joe Diner resterà aperto dalla mattina fino a tarda notte servendo cibo e bevande. Inoltre ci saranno 4 bar tra il giardino, la tiki room e l’area del palco principale. Il camion del cibo funzionerà per hot dog e snack di ispirazione messicana fino a tarda notte.

