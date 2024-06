Home

Surriscaldamento interruttore elettrico al centro infanzia a La Rosa, tutti i bambini sono potuti rientrare

24 Giugno 2024

Livorno, 24 giugno 2024 – Intorno a mezzogiorno di oggi, lunedì 24 giugno, i Vigili del Fuoco sono intervenuti in seguito alla segnalazione del surriscaldamento di un interruttore della corrente posto all’interno di un’aula del Centro infanzia comunale La Rosa di via Cattaneo, per bambini 3-6 anni.

Come previsto dal Piano, i Vigili del Fuoco hanno allertato anche il 118 che in via prudenziale ha mandato sul posto alcune ambulanze.

Tutto si è comunque risolto positivamente in brevissimo tempo. L’interruttore si era surriscaldato probabilmente per un falso contatto, cominciando ad emanare cattivo odore, non si è comunque verificato alcun principio di incendio.

Dopo i primi controlli di sicurezza i bambini hanno potuto fare immediatamente rientro all’interno dell’edificio scolastico, tranne quelli della classe interessata che hanno dovuto attendere una mezzoretta affinché i tecnici della ditta inviata dal Comune, prontamente intervenuti, potessero sostituire l’interruttore malfunzionante.

Tutti i bambini della scuola hanno potuto consumare il pasto regolarmente.