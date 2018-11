Home

4 novembre 2018

Susanna Ceccardi lancia la sfida “possibile”: Livorno e Regione alla Lega

Inaugurata la nuova sede in piazza Cavour

Dopo Cascina, Pisa, Siena e Grosseto, mancano ancora due fondamentali vittorie simbolo alla Lega: la Regione Toscana e Livorno. Susanna Ceccardi lancia la sfida e, oltre ad inaugurare la nuova sede di piazza Cavour, apre di fatto la campagna elettorale in vista delle prossime amministrative. In tono vivace e per niente politically correct, finito l’incontro con la stampa, tocca una serie di temi delicati. Parla di centri sociali: “Ci accusano di fascismo, ma sono loro a usare metodi fascisti con chi la pensa diversamente“; annuncia la chiusura di campi rom “luoghi di illegalità“; descrive l’accoglienza di Don Biancalani: “Parla di profughi, ma poi si scopre che poi son tutti giovani migranti economici che ospita in piscina“; affronta il tema dell’asilo a Lodi “Se i genitori non possono pagare la retta diano da mangiare ai bambini a casa“; ribadisce la priorità agli italiani: “Se vuoi un servizio lo paghi, se non lo puoi pagare ti metti in fila dopo chi ti sta davanti“. E sottolinea: “Gran parte degli stranieri regolari son dalla nostra parte”.

La Saccardi entra poi nel dettaglio della prossima campagna elettorale: il candidato sindaco della Lega/centro destra sarà scelto tra le migliori energie inespresse di questa città. La Lega a Livorno non dovrà essere solo il simbolo locale di Salvini, ma andrà riempito di persone che conoscono la città e i suoi problemi.

In chiusura incontro stuzzica i Cinque Stelle sulla sosta: “Dove governiamo noi ridimensioniamo le strisce blu. A Marina di Pisa le toglieremo”.

Insieme alla coordinatrice regionale c’erano tutti gli esponenti del partito: Manfredi Potenti, Lorenzo Gasperini, Roberto Biasci, Costanza Vaccaro, Luca Tacchi, Bruno Tamburini, Massimo Ciacchini e una parte degli iscritti poi riunitisi alla circoscrizione 1.

Video:

