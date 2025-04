Home

“Sushi di carne” e cotture a bassa temperatura: un corso gratuito per gli operatori del settore alimentare

12 Aprile 2025

Livorno 12 aprile 2025

Federcarni Confcommercio Livorno organizza un percorso formativo innovativo rivolto a tutti gli operatori della ristorazione, della macelleria e della gastronomia interessati ad ampliare le proprie competenze con tecniche moderne e creative.

Il corso gratuito, riservato agli associati Confcommercio, si intitola “Sushi di carne e cotture a bassa temperatura” e si svolgerà il 7, 14 e 28 maggio 2025, dalle ore 15 alle 18, presso la Cooking School della Logistic Training Academy Srl in Via del Marzocco 80, a Livorno.

Docente del corso sarà lo Chef Stefano Pinciaroli, rinomato professionista del settore, che guiderà i partecipanti in un percorso pratico e altamente qualificato per scoprire nuove possibilità di preparazione e valorizzazione delle carni.

L’idea nasce dalla necessità di rispondere all’evoluzione della macelleria, sia essa intesa come negozio tradizionale, come gastronomia e rosticceria, sia come attività di somministrazione. Oggi i confini tra questi ambiti sono meno netti rispetto al passato: da tempo, infatti, la macelleria si è trasformata, puntando su pronto cuoci e cibi pronti, mentre la ristorazione ha aperto le porte all’allestimento di vere e proprie macellerie professionali all’interno delle cucine, per offrire un servizio sempre più completo e specializzato.

“L’obiettivo è offrire agli operatori strumenti concreti per innovare la propria offerta”, spiega il presidente provinciale della categoria Macellai Confcommercio Daniele Bartolozzi, “puntando su qualità, tecnica e creatività, in risposta alle nuove tendenze del mercato e alla richiesta crescente di proposte gourmet”.

La partecipazione è gratuita, con iscrizione obbligatoria fino a esaurimento posti.L’iscrizione obbligatoria fino a esaurimento posti. Per informazioni e adesioni: 05861761053, turismo@confcommercio.li.it

