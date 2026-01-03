Suvereto, addio a Renato Giudici. Bartoletti (Spi-Cgil): “Un sindacalista che sapeva ascoltare e aggregare. Ci mancherà molto”

Home

3 Gennaio 2026

Suvereto (Livorno), 3 gennaio 2026

Spi-Cgil apprende con profondo dolore la notizia della scomparsa di Renato Giudici, per lungo tempo delegato sindacale per la Filt-Cgil quando lavorava per l’azienda dei trasporti locali e fino a pochi anni fa fa responsabile della lega Spi-Cgil di Suvereto. Giudici è morto ieri all’età di 77 anni a seguito di una lunga malattia.

“Renato era una persona di grande valore – ricorda Giuseppe Bartoletti, segretario generale Spi-Cgil Livorno – ed era dotato di una profonda capacità di ascoltare, mediare e aggregare. Sempre in prima linea per la difesa dei lavoratori prima e dei pensionati poi, Renato ha sempre dimostrato un grande senso di appartenenza alla Cgil”.

Bartoletti conclude: “Anche nell’ultimo periodo della sua vita Renato non ha mollato mai, ha continuato ad impegnarsi per il bene delle pensionate e dei pensionati. Un esempio per tutti. Ci mancherà molto”.

Ai familiari e agli amici di Renato le più sentite condoglianze.

Spi-Cgil Livorno