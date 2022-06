Home

Suvereto festeggia i 200 anni della Società Filarmonica, Il calendario della stagione concertistica

22 Giugno 2022

Suvereto (Livorno) 22 giugno 2022

La presentazione del programma per le celebrazioni dell’anniversario della nascita di uno dei soggetti culturali più importanti per la provincia di Livorno

I 200 ANNI DELLA SOCIETA’ FILARMONICA DI SUVERETO

(1823.2023)

I festeggiamenti si svolgeranno nell’arco di un triennio e coinvolgeranno studiosi, Istituzioni ed Enti a livello Nazionale. Si parte con il calendario della Stagione concertistica 2022 (9 luglio- 7 settembre), ispirato dal desiderio di valorizzare un ambiente di indiscussa bellezza come Suvereto, uno dei borghi più belli d’Italia

Livorno, 21 Giugno 2022 – Si è svolta questa mattina presso Palazzo Pancaldi a Livorno, la conferenza stampa di presentazione degli eventi in programma in occasione delle celebrazioni del BICENTENARIO della SOCIETA’ FILARMONICA DI SUVERETO, a cura dell’Ente Musicale e Culturale Filarmonica “G. Puccini”, che ne raccoglie la storia e l’identità.

E’, infatti, proprio dal 1823 che la società Filarmonica lavora – per e all’interno della comunità di Suvereto – con lo scopo di divulgare la musica, l’educazione alle arti, la condivisione di esperienze per la migliore formazione degli individui. Per duecento anni non si è mai fermata; guerre, calamità, trasformazioni geografiche e ambientali non hanno interrotto il flusso di documentazione e crescita della comunità dove è nata. Forte e sicura, ha anticipato i tempi, ha accolto cittadini visionari e ha permesso a tutti di coltivare l’inclinazione per l’arte, per la musica, offrendo, attraverso i secoli uno spazio incontaminato dove potersi esprimere.

Le Società Filarmoniche nascono come aggregazione spontanea di musicisti, artisti, cultori dell’arte, ma soprattutto cittadini appassionati. Le celebrazioni dei duecento anni di attività della Società Filarmonica di Suvereto mirano a sottolineare l’importanza del ruolo di tutti questi organismi nella diffusione di un messaggio di cultura, socialità e libera espressione; una fucina di idee e di sviluppo del territorio, uno spaccato di vite nelle quali ogni persona può sentirsi parte di un processo di crescita inclusiva in ogni momento della vita e riconoscersi in essa.

I festeggiamenti in programma si svolgeranno nell’arco di un triennio e coinvolgeranno studiosi, Istituzioni ed Enti a livello Nazionale. L’obiettivo comune e condiviso è quello di garantire alla comunità la valorizzazione della memoria storica di due secoli di vite vissute, raccontate e accompagnate da suoni, musiche e immagini.

Pubblicazioni, concerti, mostre e convegni: una ricca varietà di stimoli che vogliono offrire una possibilità di crescita per vivere queste fonti documentali inesauribili – delle Società Filarmoniche e della loro storia – che rappresentano una ricchezza nascosta per studiosi, studenti e comunità.

Si parte con il calendario della Stagione concertistica 2022), ispirato dal desiderio di valorizzare un ambiente di indiscussa bellezza come Suvereto, uno dei borghi più belli d’Italia (ndr. In calce al comunicato il calendario completo). La protagonista, in tale contesto, rimane la musica e la sua qualità, che spazia e vede sul palco artisti vari, distribuiti in tutta la stagione concertistica suveretana che partirà, infatti, il 9 luglio e si concluderà il 7 settembre, con l’esibizione, nell’ambito della consegna delle borse di studio, degli allievi del Liceo Musicale ‘P.Bianciardi’ di Grosseto e del pluripremiato gruppo da camera Trio Larisa, formatosi nel 2016 presso il Royal Northern College of Music (RNCM) di Manchester. Il programma artistico della Stagione Concertistica 2022 vuole offrire esperienze di crescita e condivisione attraverso l’ascolto della musica. Molti appuntamenti coinvolgeranno i presenti regalando percorsi esperienziali di ascolto con apertivi e concerti.

Il 27 e il 28 agosto 2022, presso Palazzo Pancaldi da Livorno, si terrà il convegno ‘Le società filarmoniche come strumento di sviluppo e coesione sociale’, nell’ambito del quale verrà presentata la prima pubblicazione della collana ‘I quaderni dell’Ente Musicale e Culturale “Giacomo Puccini”’, Contrabbandiera Editrice, “Gli archivi della Società Filarmonica di Suvereto. Una ricognizione”, a cura di Andrea Ottani, con introduzione di Stefania Gitto, catalogo Archivio Storico a cura di cooperativa Microstoria. Le Pubblicazioni dedicate alle Celebrazioni rappresentano la fase fondamentale delle attività, per il loro intento di lasciare, insieme alle partiture ed alla nuova musica, testi di approfondimento e di studio del mondo musicale, antropologico, culturale e musicologico che possano contribuire ad arricchire la storia delle società filarmoniche. Preziosa la collaborazione con la Fondazione Banca d’Italia e di Livorno che sostengono la valorizzazione del progetto di riordino dell’archivio storico supportandone la produzione di opere divulgative.

Il 28 agosto a Sassetta e il 29 agosto a Suvereto, con la partecipazione dell’Ensemble Celebrazioni e in collaborazione con Orchestra Giovanile Toscana Concertatore, Alessandro Celardi, verrà proposta l’Esecuzione dell’anteprima Nazionale delle nuove composizioni e la revisione dell’opera del fondo archivistico Maestro Agostino Giorgerini a cura di Marco Attura.

Il progetto d valorizzazione dell’archivio storico musicale e della produzione di nuova musica è realizzato in collaborazione con la Casa Musicale Sonzogno.

Il 7 settembre 2022, presso il Teatro Concordi Campiglia M.MA, verranno assegnate delle Borse di studio, al fine di stimolare studenti e ricercatori sullo studio della storia e l’evoluzione di questi gruppi informali di cittadini che nel tempo hanno saputo rappresentare uno spaccato di vita.

Sono stati avviati protocolli d’intesa con soggetti che permettono di offrire in maniera congiunta lo spunto per valorizzare i percorsi di studio e di crescita di studenti e musicisti. Le attività sono programmate con Università degli Studi di Milano Dipartimento di Beni Culturali e Ambientali (BAC) e con il PROGETTO RESIDART, la prima rete di Residenze d’Artisti, un’organizzazione che collabora con l’Orlando European Summer Course for Chamber Music e che mira ad introdurre il concetto manifestazioni ed insegnamenti artistici e culturali di alto livello e di valenza internazionale. Le assegnazioni delle Borse di Studio rappresentano un investimento sul futuro. Le Celebrazioni hanno l’obbligo di risvegliare le memorie ma anche di proseguire il cammino e di lasciare i segni tangibili dell’investimento sulle nuove generazioni. L’apertura internazionale permette anche di costruire un dialogo ed uno scambio di buone prassi per generare nuovi impulsi produttive e rinnovare le forme di collaborazione.

LA STAGIONE CONCERTISTICA 2022

Ente Musicale e Culturale Filarmonica “G. Puccini”

Sabato 9 Luglio 2022 ore 21.30

Giardino della Rocca Aldobrandesca – Suvereto

Steel Wind Chamber Saxophone quartet

CARTOON FANTASY

Iacopo Sammartano, Sax Soprano

Davide Vannuccini, Sax Alto

Andrea Lucchesi, Sax Tenore

Roberto Frati, Sax Baritono

Musiche di P.I.Tchajkovskij, G.Donizetti, M.Mussorgsky, AA.VV. Suite da cartoni animati di Walt Disney

Domenica 10 Luglio 2022 ore 21.30

Chiostro di San Francesco – Suvereto

La Favola della Bellezza

Un recital per ALDA MERINI

Cosimo Damiano Damato voce, Flavia Bakiu voce, Riviera Lazeri violoncello

Sabato 23 (borgo di Mezzo, Sassetta) e Martedì 26 Luglio ore 21.30

(Anfiteatro del Porto, San Vincenzo)

“L’ALTRO MOZART”

favola in musica di Alessia Todeschini

musica di Marco Marzi

Filarmonica “G. Puccini”

Concertazione e direzione di Carmelo Santalucia

Attore, Riccardo Malandrini

Regia, Maurizio Canovaro

Venerdì 29 Luglio 2022 ore 21.30

Chiostro di San Francesco – Suvereto

BEAUTIFUL THAT WAY Musiche da film ma non solo

CORO POLIFONICO di RUDA

Direttore FABIANA MORO

Antonio Merici, violoncello

Ferdinando Mussutto, pianoforte

Gabriele Rampogna, percussioni

Musiche di G. Sollima, K. Sato, B. Lauzi, M. Fabrizio, N. Rota, N. Piovani, G. Rachel, Vangelis, R. Anzovino, H. Zimmer

Sabato 30 Luglio 2022

Chiostro di San Francesco, Piazza della cisterna – Suvereto

MARATONA ROMANTICA

“Meine geliebte Clara…” (le prime parole di una lettera di Brahms a Clara Schumann)

ore 19.30 Prima parte

ore 21.30 Seconda parte

Marina Zannerini, clarinetto

Pier Domenico Sommati, violino

Silvia Gasperini, pianoforte

Musiche di R. Schumann, J. Brahms

Lunedì 1 Agosto 2022 ore 21.30

Piazza D’Annunzio – Suvereto

Il Carnevale degli animali…

e altre fantasie

Peppe Servillo, voce recitante

Pathos Ensemble:

Silvia Mazzon, violino

Mirco Ghirardini, clarinetto

Marcello Mazzoni, pianoforte

Testi di Franco Marcoaldi

Musica di C. Saint-Saens

Giovedì 4 Agosto 2022 ore 21.30

Piazza D’Annunzio – Suvereto

LOLITA Spettacolo a una voce e accompagnamento musicale tratto dal romanzo “Lolita”, di Vladimir Nabokov

voce narrante PAOLO CALABRESI

musica VIOLETTA ZIRONI

drammaturgia GIUSEPPE ZIRONI

Sabato 6 Agosto 2022 ore 21.30

Chiostro di San Francesco, Piazza della cisterna – Suvereto

Amarcord Fellini &Friends, La grande Musica scritta per il Cinema

In collaborazione con TERRE D’AREZZO MUSIC FESTIVAL

UmbriaEnsemble

Luca Ranieri, Viola

Maria Cecilia Berioli, Violoncello

Andrea Trovato, Pianoforte

Sabato 27 Agosto ore 21.30

Giardino della Rocca Aldobrandesca – Suvereto

Danze e Melodie del Mondo

Alex Modolo, Fisarmonica

Gabriela Rodriguez, Violino

Musiche di B. Bartok, R. Galliano, C. Gardel, N. Rota, L. Bacalov, J. Williams, A. Piazzolla

Domenica 28 Agosto ore 21.30

Borgo di Mezzo – Sassetta

Filarmonica “G. Puccini”

Direttore, Carmelo Santalucia

con la partecipazione dell’ Ensemble Celebrazioni in collaborazione con Orchestra Giovanile Toscana

Concertatore, Alessandro Celardi

Esecuzione anteprima Nazionale nuove composizioni e revisione opera fondo archivistico Maestro Agostino Giorgerini a cura di Marco Attura

Progetto in collaborazione con Casa Musicale Sonzogno

Presentazione pubblicazione “Gli Archivi della Società Filarmonica di Suvereto. Una ricognizione” a cura di Andrea Ottani, introduzione Stefania Gitto

Progetto di riordino e valorizzazione Archivio Storico realizzato con il contributo di: Fondazione Banca d’Italia, Fondazione Cassa di Risparmi di Livorno

Lunedì 29 Agosto ore 21.30

Via Magenta – Suvereto

Filarmonica “G. Puccini”

Direttore, Carmelo Santalucia

Direttore ospite, Fulvio Creux

con la partecipazione dell’ Ensemble Celebrazioni in collaborazione con Orchestra Giovanile Toscana

Concertatore, Alessandro Celardi

Esecuzione Prima Nazionale nuove composizioni e revisione opera fondo archivistico Maestro Agostino Giorgerini a cura di Marco Attura

Progetto in collaborazione con Casa Musicale Sonzogno

Presentazione pubblicazione “Gli Archivi della Società Filarmonica di Suvereto. Una ricognizione” a cura di Andrea Ottani, introduzione Stefania Gitto

Progetto di riordino e valorizzazione Archivio Storico realizzato con il contributo di: Fondazione Banca d’Italia, Fondazione Cassa di Risparmi di Livorno

Mercoledì 7 Settembre

Teatro dei Concordi – Campiglia Marittima

ore 18.30

Assegnazione Borsa di Studio Allievi Sezione Musicale e Grafica

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE POLO “L. BIANCIARDI” GROSSETO

Concerto Allievi Sezione Musicale

ore 21.30

Assegnazione Borsa di Studio

TRIO LARISA

Eliette Harris, Violino

Jasmin Allpress, Violoncello

Rosie Spinks; Pianoforte

Musiche di J. Haydn, F.B. Mendelsshon

Concerto in collaborazione con Orlando European Summer Course for Chamber Music, Progetto RESIDART

