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Suvereto Wine Festival: oltre 2000 visitatori per la terza edizione

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8 Maggio 2026

Suvereto Wine Festival: oltre 2000 visitatori per la terza edizione

Suvereto (Livorno) 8 maggio 2026 Suvereto Wine Festival oltre 2000 visitatori per la terza edizione

Oltre 2.000 visitatori, 1.000 wine kit venduti, 3 talk con 15 relatori e più di 100 partecipanti, 20 cantine coinvolte, 4 masterclass dedicate al vino con circa 150 winelover e 2 approfondimenti sull’olio della Val di Cornia con 80 partecipanti.

Sono i numeri della terza edizione di SUBER – Suvereto Wine Festival, che dal 1° al 3 maggio ha animato il borgo medievale di Suvereto, capitale enologica della Val di Cornia.

Tre giorni di festa diffusa, organizzati dal Consorzio Vini Suvereto e Val di Cornia con il patrocinio del Comune di Suvereto, che hanno richiamato wine lover, bikers, famiglie e turisti grazie a un programma articolato tra talk e momenti di confronto, escursioni tra le vigne e visite in cantina, banchi d’assaggio, specialità gastronomiche, artigianato del territorio nel chiostro e lungo le vie del paese, musica, spettacoli, area dedicata ai bambini e attività diffuse nei ristoranti, nelle enoteche, nelle botteghe e nelle librerie, aperti per tutti e tre i giorni fino a sera.

Tutte esaurite le degustazioni dedicate ai vini, focalizzate sia sulle diverse espressioni produttive della zona – anche alla luce delle novità introdotte dal nuovo disciplinare – sia sul confronto con i “vicini di vigna”, dai Vermentino della Maremma ai Sangiovese della Val d’Orcia. Grande successo anche per i pregiati oli extravergine della Val di Cornia, proposti dall’Associazione Olio d’Autore in un insolito abbinamento con le fragole, che ha destato forte interesse nel pubblico. Molto partecipati anche i talk dedicati al vino e ai linguaggi con cui avvicinare le nuove generazioni a questo mondo.

«L’entusiasmo palpabile e la grande partecipazione, della comunità e dei visitatori, ci confermano che siamo sulla strada giusta. SUBER – commenta Daniele Petricci, Presidente del Consorzio Vini Suvereto e Val di Cornia – è sempre più un evento corale e sentito, che coinvolge tutto il territorio: cantine, ristoranti, artigiani, produttori, amministrazione e cittadini. Ma soprattutto è in grado di parlare e coinvolgere un pubblico giovane, curioso, attento, che qui si avvicina al vino senza sovrastrutture. Credo che la forza di SUBER sia questa: non chiediamo alle persone di entrare in un mondo chiuso o troppo tecnico, ma offriamo occasioni diverse, accessibili e vive, in cui il vino si incontra nel suo contesto più vero: insieme al territorio, al cibo, alle relazioni e alle persone che lo producono».