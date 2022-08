Home

18 Agosto 2022

Livorno 18 agosto 2022 – Svaligiato appartamento in via Grande, i proprietari erano in vacanza

Ignoti hanno messo a segno un furto in appartamento in via Grande. Il furto è avvenuto mentre i proprietari erano in vacanza e a dare l’allarme al 118 è stato il portiere che si è accorto che la porta dell’appartamento era aperta.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno fatto un sopralluogo nell’appartamento ed hanno trovato tutte le stanze a soqquadro. Gli uomini dell’Arma sono in attesa di sapere dai proprietari cosa sia stato rubato

