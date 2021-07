Home

Provincia

Cecina

“Sventati” Rave Party a Cecina e Livorno, ottimo lavoro delle forze dell’ordine

Cecina

12 Luglio 2021

“Sventati” Rave Party a Cecina e Livorno, ottimo lavoro delle forze dell’ordine

Livorno 12 luglio 2021

Sventati rave party a Cecina e Livorno; dopo essere stati mandati via da Tombolo sud hanno provato in via della Padula, ma anche qui gli è andata male

Tutto è iniziato sabato pomeriggio a Marina di Cecina nella pineta di Tombolo Sud dove poco prima delle 19.00 di sabato 10 luglio è stato notato un camper con casse per concerti e generatori nel mezzo ad una decina di auto.

Ad accorgersi del camper la polizia che coadiuvata dai militari dell’arma; polizia municipale di Cecina; dalla guardia di finanza; sono riusciti ad impedire l’inizio del rave.

Le forze dell’ordine hanno identificato 27 persone presenti nella pineta di Tombolo e poi si sono posizionate con i lampeggianti accesi dei loro mezzi nei punti strategici di accesso alla pineta per scoraggiare i possibili partecipanti al rave. Le auto che si dirigevano al rave alla vista dei lampeggianti sono tornate indietro.

Alla fine la decina di mezzi che era già presente all’interno di Tombolo Sud ha lasciato il luogo la pineta

I mezzi “sloggiati” da Cecina invece di dispedersi si sono diretti verso Livorno ed scattato il piano di prevenzione della Questura.

Le forze dell’ordine hanno presidiato a Livorno gli accessi ai luoghi noti dove in passato sono stati fatti i rave.

I mezzi con le casse ed i generatori assieme a diverse auto però questa volta si dirigono in zona Padula, meta un terreno agricolo vicino alla casa circondariale delle Sughere

Le forze dell’ordine si sono però posizionate su alcuni punti di accesso alla zona e sono riusciti ad impedire alle persone di scendere ed iniziare il rave.

Alle prime ore del mattino di domenica 11 luglio, tutto finisce, la carovana di auto e persone lascia Livorno

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin