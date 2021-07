Home

Sventato furto in villa a Montenero grazie all’intervento della polizia

2 Luglio 2021

Livorno 2 luglio 2021

Con una breve nota stampa la polizia comunica che in data 1 luglio grazie ad una segnalazione telefonica alla centrale operativa della questura che riferiva di rumori sospetti, le volanti del 113 intervenivano tempestivamente in una villa a Montenero riuscendo a metter in fuga i ladri a sventare un furto.

