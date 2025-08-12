Provincia 12 Agosto 2025

Sversamento di acqua verde fangosa e maleodorante, divieto di balneazione a Vada

Sversamento di acqua verde fangosa e maleodorante, divieto di balneazione a VadaVada (Rosignano, Livorno) 12 agosto 2025 Sversamento di acqua verde fangosa e maleodorante, divieto di balneazione a Vada

Ordinanza di divieto di balneazione nel tratto di litorale Vada – Mazzanta (codice identificativo n. IT009049017A015) per 100 metri a nord e 100 metri a sud del Fosso del Molino.

L’ordinanza è stata firmata nella giornata del 12 agosto 2025 dal vicesindaco Mario Settino a scopo preventivo di tutela dei bagnanti in relazione anche a quanto previsto dalla Regione Toscana.

L’ordinanza segue un sopralluogo della Polizia Municipale a cui era giunta segnalazione che l’idrovora del Consorzio di Bonifica era entrata in funzione all’improvviso, scaricando a mare acque stagnanti che appaiono verdi, melmose e maleodoranti.

Il provvedimento sarà revocato non appena sarà appurata la qualità delle acque di balneazione alla foce del Fosso del Molino.

ekom offerte fino all'11 agosto
Banner Yogurteria Gelateria Fiori Rosa
Banner Aamps
corso per sommelier a livorno fisar