12 Agosto 2025

Vada (Rosignano, Livorno) 12 agosto 2025 Sversamento di acqua verde fangosa e maleodorante, divieto di balneazione a Vada

Ordinanza di divieto di balneazione nel tratto di litorale Vada – Mazzanta (codice identificativo n. IT009049017A015) per 100 metri a nord e 100 metri a sud del Fosso del Molino .

L’ordinanza è stata firmata nella giornata del 12 agosto 2025 dal vicesindaco Mario Settino a scopo preventivo di tutela dei bagnanti in relazione anche a quanto previsto dalla Regione Toscana.

L’ordinanza segue un sopralluogo della Polizia Municipale a cui era giunta segnalazione che l’idrovora del Consorzio di Bonifica era entrata in funzione all’improvviso, scaricando a mare acque stagnanti che appaiono verdi, melmose e maleodoranti.

Il provvedimento sarà revocato non appena sarà appurata la qualità delle acque di balneazione alla foce del Fosso del Molino.