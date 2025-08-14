Sversamento di acqua verde fangosa e maleodorante: si torna a fare il bagno, revocato il divieto di balneazione a Vada
Vada (Rosignano Solvay) 14 agosto 2025 Sversamento di acqua verde fangosa e maleodorante: si torna a fare il bagno, revocato il divieto di balneazione a Vada
Revocato il divieto di balneazione alla foce del Fosso del Molino, alla Mazzanta di Vada. Il divieto era stato deciso nella giornata di martedì scorso in conseguenza dell’immissione in mare, dopo l’entrata in funzione dell’idrovora del Consorzio di Bonifica, di acqua melmosa.
Contestualmente alla firma dell’ordinanza di divieto preventivo di balneazione a tutela delle persone, i tecnici dell’ARPAT avevano effettuato i prelievi necessari a stabilire la qualità delle acque.
Nella giornata del 14 agosto sono stati resi noti i risultati che evidenziano l’idoneità dei campioni rispetto ai limiti previsti per la balneazione nel tratto di litorale dove il divieto emesso riguardava 100 metri a nord e 100 metri a sud dalla Foce del Fosso.
Appena conosciuti i risultati delle analisi, il vicesindaco del Comune di Rosignano Marittimo, Mario Settino, ha firmato l’ordinanza di revoca del divieto. Lungo il tratto di litorale interessato si può quindi tornare tranquillamente a fare il bagno.