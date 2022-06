Home

Sversamento di carburante da una imbarcazione alle Morelline, intervento in corso dei vigili del fuoco

3 Giugno 2022

Le Morelline (Rosignano, Livorno) 3 giugno 2022 – Sversamento di carburante da una imbarcazione alle Morelline, intervento in corso dei vigili del fuoco

Il comando dei vigili del fuoco di Livorno comunica che è In corso un intervento presso un cantiere navale in zona Le Morelline a Rosignano a seguito di uno sversamento di benzina dai serbatoi una imbarcazione in secco.

Il personale dei vigili del fuoco della sede di Cecina sta predisponendo attualmente l’assistenza per il travaso del carburante dal natante.

Notizia in aggiornamento

