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SVI 2026, Il comandante del Vespucci in Accademia per racconta la storia di eccellenza della nave

Cronaca

30 Aprile 2026

SVI 2026, Il comandante del Vespucci in Accademia per racconta la storia di eccellenza della nave

Livorno 30 aprile 2026 SVI 2026 Il comandante del Vespucci in Accademia per racconta la storia di eccellenza della nave

In Accademia il comandante, il nostromo e l’ex comandante in

seconda, protagonisti dello storico passaggio di Capo Horn

95 anni di Nave Amerigo Vespucci raccontati ieri pomeriggio

all’Accademia Navale dall’attuale comandante della nave, capitano di vascello Nicasio Falica, e

dal nostromo Luca Zanetti, ospiti dell’Ammiraglio comandante, Alberto Tarabotto.

Due i pilastri che da sempre caratterizzano l’attività dello storico vascello, varato nei cantieri di

Castellamare di Stabia nel 1931: la formazione per gli allievi e la diplomazia navale.

Quasi novanta le campagne addestrative effettuate a favore dei frequentatori del 1° anno

dell’Accademia Navale, che al termine dell’anno accademico trascorrono i mesi estivi sul

Vespucci, cementando la loro unione e scegliendo insieme il nome del corso.

Altrettanto importante la diplomazia navale: ovunque nave Vespucci arrivi, viene salutata come “la

più bella del mondo”, portando nei porti esteri l’eccellenza tecnologica, la preparazione e

l’eleganza tipiche del nostro Paese. Ciò è stato particolarmente importante durante il giro del

mondo effettuato fra il 2023 e il 2025, di cui hanno portato una testimonianza diretta l’allora

comandante in seconda, Tommaso Faraldo e il nostromo Luca Zanetti, protagonisti dello storico

passaggio di Capo Horn.

Un allievo dell’attuale seconda classe ha poi raccontato le emozioni vissute nell’ultimo mese di

quella lunghissima campagna durante il periplo dei porti italiani, fino all’ultima tappa di Genova.