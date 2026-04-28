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SVI 2026, in Accademia il team di Luna Rossa: dalla storia al futuro della Coppa America

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28 Aprile 2026

SVI 2026, in Accademia il team di Luna Rossa: dalla storia al futuro della Coppa America

Livorno, 28 aprile 2026 SVI 2026, in Accademia il team di Luna Rossa: dalla storia al futuro della Coppa America

La quinta giornata della Settimana Velica Internazionale (SVI 2026) ha ospitato all’Accademia Navale un incontro con alcuni protagonisti del Team Luna Rossa, dalla storica vittoria della Louis Vuitton Cup del 2000 fino ai successi del 2024 nella Women’s e Youth America’s Cup.

Alice Linussi e Rocco Falcone, vincitori delle recenti edizioni femminile e giovanile, hanno condiviso con gli allievi e gli appassionati di vela le esperienze che li hanno portati al successo, anticipando la preparazione per difendere il titolo nel 2027 a Napoli, dove la squadra maschile cercherà di conquistare la storica Coppa America, ancora mancante nel palmarès italiano.

Con loro Antonio Marrai e Pietro Romeo, testimoni di decenni di storia di Luna Rossa, hanno raccontato aneddoti e strategie, trasmettendo consigli e motivazione alla nuova generazione di velisti e ufficiali della Marina Militare.