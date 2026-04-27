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SVI 2026: La nave Duilio cornice per la partenza della regata Ran 360

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27 Aprile 2026

SVI 2026: La nave Duilio cornice per la partenza della regata Ran 360

Livorno La nave Duilio cornice per la partenza della regata Ran 360

360 miglia verso Capri, Porto Rotondo e ritorno. Alle 14, con un leggero ritardo a causa della debolezza del vento, è partita la Regata dell’Accademia Navale: la più lunga del Mediterraneo, a cui quest’anno partecipano 34 imbarcazioni. 127 i velisti imbarcati, tra cui una dozzina di donne.

L’arrivo è previsto fra alcuni giorni, a seconda delle condizioni meteomarine. La partenza è stata data a sud di Livorno, da un colpo di cannone sparato dal cacciatorpediniere Caio Duilio. A bordo, erano presenti l’ammiraglio comandante dell’Accademia Navale, Alberto Tarabotto, e il presidente della regata e del Circolo Velico di Livorno, Gianluca Conti.

L’assenza di vento in mattinata ha condizionato anche le altre classi in gara oggi. In particolare, la Naval Academies Regatta, che si svolge su imbarcazioni della classe “Tridente 16”, ha potuto effettuare una sola manche, che è stata vinta dall’equipaggio dell’Accademia Navale. Gli Allievi livornesi hanno così dimezzato lo svantaggio dal team degli Stati Uniti, che conserva il primato a una sola giornata dal termine.

Al terzo posto si conferma l’equipaggio del Circolo Velico di Trieste. Quarti, ma medaglia di bronzo fra i militari, i ragazzi della Scuola Sottufficiali della Marina di Taranto.

Nessun problema invece per il primo degli open day dell’Accademia Navale. Nelle due finestre disponibili, al mattino e al pomeriggio, sono state complessivamente 140 le persone che hanno visitato il più importante degli Istituti di formazione della Marina Militare.

Sempre questa mattina, all’interno dell’Accademia è transitata anche la ciclovia: una cinquantina di appassionati, che si sono spostati in bicicletta lungo la costa per osservare da terra i campi di regata.

Al Villaggio della Vela sono invece proseguite le attività conoscitive della Marina, con la mostra sul Vespucci e quella storica sui sommergili nell’Oceano Atlantico durante la Seconda guerra mondiale. In programma anche attività sportive: pensate per i ragazzi, ma aperte a tutti.