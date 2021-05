Home

Foto

SVI, Day 3: i risultati delle regate J24, Laser, Optimist e RAN (Foto)

Foto

1 Maggio 2021

SVI, Day 3: i risultati delle regate J24, Laser, Optimist e RAN (Foto)

Riprende la IV edizione della Settimana Velica Internazionale Accademia Navale e Città di Livorno

Ultimo fine settimana dedicato ai J24, ai Laser e agli Optimist.

Tagliano il traguardo le unità d’altura della RAN.

Livorno 1 maggio 2021

La IV edizione della Settimana Velica Internazionale Accademia Navale e Città di Livorno continua a colorare le acque antistanti il meraviglioso lungomare cittadino.

A scendere per la prima volta in campo di regata, in questa giornata dal cielo coperto, sono stati i J24, i Laser, gli Optimist e i rispettivi equipaggi.

Il meteo non è stato dalla loro parte in quanto le leggere piogge, iniziate nella prima metà del pomeriggio, sono continuate senza sosta.

Il vento, proveniente da Sud Ovest, si è mantenuto tra i 6 e i 10 nodi in mattinata per poi aumentare fino a circa 15 nodi nel pomeriggio.

Nonostante ciò, gli equipaggi non si sono persi d’animo e sono comunque scesi in campo a darsi battaglia.

Per il Campionato nazionale J24, organizzato dalla Lega Navale Italiana, i preparativi sono cominciati ieri, venerdì 30 aprile, con il varo delle imbarcazioni e tutte le rimanenti necessarie operazioni di approntamento.

Nella giornata odierna, quindi, dopo lo Skipper Meeting è stato dato il segnale d’avviso della prima regata alle 12:45 e gli equipaggi hanno iniziato la competizione.

In gara 13 J24, armati da 5 veliste e 60 velisti.

Al termine delle 3 prove odierne, conduce ITA 416 La Superba, imbarcazione del Centro Velico Marina Militare di Napoli, timonata da Ignazio Bonanno.

La regata Laser, organizzata dal Circolo Nautico di Livorno, ha visto la partecipazione di ben 54 atleti di cui 13 veliste.

Al termine delle 3 prove effettuate nella giornata di oggi, in testa per la categoria 4.7 Chelli Valentina del Circolo Velico La Spezia, per la categoria Radial Andrei Federico del Circolo Nautico di Livorno e per la categoria Standard Frassinetti Filippo del GDV della Lega Navale Italiana sezione di Follonica.

Per gli Optimist, in gara 15 regatanti per la categoria femminile oltre ai 24 del maschile.

Prima classificata nelle tre prove di oggi Zinali Gaia del Circolo Velico Antignano.

Due, invece, le prove effettuate per la categoria Under 11. In testa Vaccarone Tommaso di S. Vela La Spezia, prima velista Querzola Eva del Circolo Velico Torre del Lago Puccini.

Si ritroveranno domani mattina per l’ultimo giorno della manifestazione velica, Libeccio permettendo, i 159 partecipanti, di cui 33 veliste.

Rientrate quasi tutte le imbarcazioni d’altura partecipanti alla Regata Accademia Navale organizzata dallo Yacht club di Livorno in collaborazione con l’Accademia Navale.

Le 630 miglia nautiche si sono rivelate essere una bella sfida per i marinai che le hanno percorse: l’imbarcazione più veloce, Magia, è riuscita a concludere la regata in soli 5 giorni; le altre, eccetto il Corsaro II, hanno tagliato la linea del traguardo nella notte tra il 30 aprile e il 1 maggio.

Le premiazioni si svolgeranno domani, 2 maggio, alle ore 10.30 presso lo Yacht Club Livorno.

Siamo alle battute finali e il bilancio per il penultimo giorno di gare è senza dubbio positivo; attendiamo domani per vedere se gli equipaggi in testa manterranno la loro posizione o se qualcuno sarà in grado di ribaltare la situazione.

Le condizioni metereologiche, però, si preannunciano sfavorevoli per lo svolgimento delle prove finali.

Partner dell’evento: Benetti, Neri Group, Marina Cala de’ Medici, DRASS, Nautor’s Swan.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin