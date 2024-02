Home

Sviluppo economico e competitività del territorio il bilancio di 5 anni di Amministrazione Donati

5 Febbraio 2024

Sviluppo economico e competitività del territorio il bilancio di 5 anni di Amministrazione Donati

Livorno 5 febbraio 2024 – Sviluppo economico e competitività del territorio il bilancio di 5 anni di Amministrazione Donati

Per favorire lo sviluppo economico e la competitività del territorio, l’Amministrazione comunale ha promosso azioni specifiche rivolte ai settori dell’industria, dell’agricoltura, del turismo e del commercio.

L’attività di concertazione e condivisione degli obiettivi con gli operatori economici e le associazioni di categoria è stata affiancata da una pluralità di interventi, grandi e piccoli, volti ad attrarre investimenti, sostenere l’occupazione e promuovere una cultura d’impresa responsabile.

Nel 2020, nel pieno della seconda ondata Covid, è stato siglato il Protocollo di intesa con le Associazioni di categoria per sostenere e promuovere l’economia locale. L’Amministrazione si è avvalsa di questa collaborazione per erogare, tra il 2020 e il 2021, 495.500 euro di contributi straordinari a fondo perduto a 365 imprese del territorio. Da allora le occasioni di confronto e collaborazione non si sono mai interrotte.

A marzo 2021, la Giunta ha rafforzato le politiche comunali nell’ambito della tutela del diritto al lavoro delle persone svantaggiate, dando indirizzo affinché, ove possibile, nelle procedure di gara per l’affidamento di appalti, concessioni di servizi e immobili comunali siano utilizzati gli istituti previsti dal legislatore per la tutela di specifiche esigenze sociali e l’inserimento lavorativo di categorie a rischio di esclusione.

A settembre 2022, è stato sottoscritto presso la Regione Toscana un Protocollo d’Intesa tra Comune e Società Solvay, per individuare misure condivise di sviluppo e valorizzazione del territorio comunale, in un’ottica di sostenibilità sociale ed ambientale. Ne fanno parte la messa in sicurezza del litorale in prossimità dei due fossi (di presa e di scarico), la tutela della biodiversità, la valorizzazione di alcuni fabbricati di proprietà della società attraverso l’uso pubblico degli stessi, nonché un rinnovato impegno a favorire l’occupazione locale e le ricadute economiche e sociali sul territorio.

Come auspicato dall’Amministrazione comunale e in linea con gli obiettivi del suddetto Protocollo di Intesa, la Solvay e le altre società coinsediate nel parco industriale hanno esteso alle altre aziende operanti nel sito di Rosignano il percorso virtuoso già tracciato in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il “Patto per la Sicurezza Insieme 2.0”, firmato a febbraio 2023 da 35 società, è stato presentato alla cittadinanza anche in occasione del convegno sulla sicurezza organizzato dal Comune nel novembre scorso, con la partecipazione di INAIL e ANMIL.

E’ proseguito l’impegno per l’attuazione dell’Accordo di Programma. In particolare l’Amministrazione comunale si è battuta, insieme alla Regione Toscana ed ai Comuni di Livorno e Collesalvetti, affinché fosse riaperto l’Avviso per finanziamenti a valere sulla L. 181/89 per favorire l’accesso al credito per le imprese che investono in aree di crisi industriale complessa. Particolarmente attenzionata è stata anche la questione legata alla riattivazione dello snodo ferroviario Collesalvetti-Vada, per la quale il Sindaco Donati insieme ai primi cittadini di Livorno e Collesalvetti si è fatto promotore nei confronti del Ministero e RFI.

L’agricoltura rappresenta un settore importante dell’economia locale, con oltre 300 piccole e medie imprese e 30 agriturismi. A ottobre 2023 sono stati organizzati 2 eventi pubblici dedicati al mondo rurale: sulle nuove opportunità regionali di finanziamento e sulle prospettive legate alle previsioni del Piano Strutturale. Numerosi nel corso del mandato gli incontri con le associazioni di categoria, con le quali a gennaio 2024 è stato concordato l’avvio del percorso per l’adesione al Distretto Rurale e Biologico della Val di Cecina.

Ormai da diversi anni l’Ambito Turistico Costa degli Etruschi, di cui fa parte anche il Comune di Rosignano Marittimo, è il secondo ambito turistico per presenze della Toscana dopo quello di Firenze. Per migliorare la promozione turistica, l’Amministrazione a fine 2023 ha dato avvio al progetto “Rosignano Sviluppo e Turismo”, che si pone l’obiettivo di creare una sinergia tra Incubatore di Rosignano, Pro Loco e un social media manager. Un approccio di rete che da un lato guarda alle imprese, quali principali motori dello sviluppo dell’offerta turistica, e dall’altro punta a qualificare e rafforzare l’interesse dei turisti verso la destinazione “Rosignano” attraverso una rinnovata azione di informazione e promozione turistica.

Per incentivare turismo e commercio e favorire la destagionalizzazione, l’Amministrazione sostiene Associazioni e Pro Loco nella realizzazione di iniziative capaci di attrarre visitatori durante tutto l’arco dell’anno. Tra gli eventi realizzati dalle APT in stretta sinergia con il Comune, sono stati proposti appuntamenti ormai consolidati (come le Tre civette sul comò e il Castiglioncello Festival) e nuove manifestazioni (come In Onda, la Birricola, il Vada Photo Festival e il Castello di Natale). Iniziative culturali, sportive e ricreative hanno coinvolto tutte le frazioni comunali.

