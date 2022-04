Home

14 Aprile 2022

14 Aprile 2022

Svincolo 6 di Stagno: scarsa manutenzione, tanto abbandono, degrado e incuria

Stagno (Collesalvetti, Livorno) 14 aprile 2022

Stagno, una località del comune di Collesalvetti dove è di casa l’incuria

Questa presente nel video è la situazione in cui versa lo svincolo 6 di Stagno del comune di Collesalvetti, dove molte persone ci segnalano la pericolosità di transitare da una strada dove i roghi e le canne invadono la carreggiata.

Uno svincolo tanto atteso dalla popolazione locale, inaugurato il 20 Giugno 2013 e da allora dimenticato al suo triste destino. Un destino dettato da una scarsa manutenzione, tanto abbandono, degrado e incuria

Come si constata dal video; i lati della strada sono infatti delle foreste di bamboo piene di rifiuti che sono pericolosissime per la visuale e per il pericolo di incendi.

I lettori ci domandano se sia così difficile intervenire per ripristinare una corretta viabilità.

