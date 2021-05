Home

SVS, 5 giorni di corso gratuito per soccorritori. Come fare domanda

8 Maggio 2021

Livorno 8 maggio 2021

Corso gratutito soccorritore livello base alla SVS Pubblica Assistenza

SVS Pubblica Assistenza organizza un corso gratuito per soccorritori volontari di livello base. Le lezioni si svolgeranno nella sede di Livorno Nord, in via delle Corallaie 10, dalle ore 21.00 alle ore 23.00 nel mese di maggio nei giorni: 17, 19, 21, 25 e 27 Al corso seguirà un tirocinio di 30 ore in ambulanza e un esame finale

Per qualsiasi ulteriore informazione inviare e-mail a formazionesanitaria@pubblicaassistenza.it oppure chiamare al numero 345/0901362

Il corso è finalizzato a formare volontari che presteranno servizio in autoambulanza. Per partecipare è necessario aver compiuto 16 anni e conoscere la lingua italiana.

L’iscrizione è solo on-line sul sito www.pubbliaassistenza.it nella sezione DIVENTA VOLONTARIO o al link https://www.pubblicaassistenza.it/wp/blog/soccorritore-livello-base/

