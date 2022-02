Home

Svs al via un corso gratuito per soccorritore livello base. Come fare domanda

3 Febbraio 2022

Svs al via un corso gratuito per soccorritore livello base. Come fare domanda

Livorno 3 febbraio 2022

Ricominciano, con il nuovo anno, i corsi gratuiti dedicati a tutti coloro che desiderano diventare volontari di SVS.

Il primo corso proposto è dedicato a formare futuri soccorritori di livello base, che presteranno servizio sulle ambulanze per i trasporto ordinario. Tutti coloro che sono interessati dovranno fare domanda esclusivamente sul sito dell’associazione www.pubblicaassistenza.it alla pagina “diventa volontario” o direttamente al link https://www.pubblicaassistenza.it/wp/blog/corso-soccorritore-livello-base/

Il corso inizierà il 16 febbraio e continuerà nei giorni 18, 21, 23 e 25, dalle ore 21 alle 23, nella sede di Livorno Nord, in via delle Corallaie 10 a Livorno. Alla fase teorica seguirà un tirocinio di 30 ore in ambulanza ed un esame finale.

Possono partecipare coloro che hanno compiuto 16 anni.

All’inizio del corso è necessario presentarsi con una copia del documento di identità (in caso di minorenni anche con copia di un documento di uno dei genitori) e un certificato in carta libera, del medico curante, dove si attesti che l’iscritto è “idoneo a livello psico-fisico a prestare servizio in ambulanza”.

Per ulteriori informazioni scrivere a formazionesanitaria@pubblicaassistenza.it oppure chiamare il 345/0901362.

