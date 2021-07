Home

SVS, corso gratuito per volontari soccorritori – livello base

17 Luglio 2021

SVS, corso gratuito per volontari soccorritori – livello base

Livorno 17 luglio 2021

È in partenza un corso gratuito per poter prestare servizio sulle ambulanze come volontario/a della SVS Pubblica Assistenza e mettersi a disposizione di chi ha difficoltà motorie ed ha necessità di raggiungere i luoghi di cura.

Il corso si svolgerà nella sede di Livorno Nord, in via delle Corallaie 10 a Livorno, dalle 21 alle 23, nei giorni 20, 22, 26, 28 e 29 luglio. Al corso seguirà un tirocinio di 30 ore pratiche in ambulanza e un esame finale.

L’iscrizione è solo on-line sul sito www.pubblicaassistenza.it nella sezione “diventa volontario” o al link https://www. pubblicaassistenza.it/wp/blog/ soccorritore-livello-base/

Unico requisito richiesto aver compiuto 16 anni.

Per altre informazioni:

scrivere a formazionesanitaria@ pubblicaassistenza.it

telefonare al 345/0901362

