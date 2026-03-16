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Cronaca

SVS: elezioni terminate, ecco gli eletti

Cronaca

16 Marzo 2026

SVS: elezioni terminate, ecco gli eletti

Livorno 16 marzo 2026 SVS: elezioni terminate, ecco gli eletti

Nei giorni di Sabato 14 Marzo 2026 e Domenica 15 Marzo 2026 presso la sede legale dell’Associazione, Via San Giovanni 30, si è costituito il seggio elettorale per raccogliere le espressioni di voto dei soci aventi diritto per il rinnovo delle cariche sociali dell’Associazione per il mandato 2026/2029.

Eletti per il Consiglio Direttivo

BOLOGNESI MARIDA

DE LAURETIS MARIA TERESA

GORI LEDO

CHIAPPE LUCA

RUGGERI MARCO

CAPOZZI GABRIELE

AGOSTINELLI ANDREA

BERNARDONI MARIA PIA

CENCI DANIELE

BENEDETTELLI MARIA RITA

SILVESTRI ALBERTO

Eletti per il Collegio dei Provibiri

MEMBRI EFFETTIVI

SANTORO ROSARIO

BUSATO GABRIELE

ADIMARI ROSALBA

Eletti per il Collegio dei Sindaci Revisori

BELLI MAURIZIO

CARELLI VITTORIO

FANTONI STEFANO

La Pubblica Assistenza Società Volontaria di Soccorso intende ringraziare i soci Marco Martelli, Davide Enzo Perondi, Patrizia Ratti, Paolini Maurizio e Rovini Sonia che si sono resi disponibili a formare la Commissione Elettorale e che attraverso i loro lavori hanno accompagnato l’Associazione nel rinnovo delle cariche sociali per il mandato 2026/2029.

Si ringraziano inoltre i soci Vastola Elisa, Pellegrini Michela e Avallone Martina che su nomina dell’Assemblea dei Soci dello scorso ottobre hanno accettato la carica di scrutatore, e i tanti soci che hanno espresso il proprio diritto di voto, dimostrando ancora una volta il sostegno e la vicinanza alla SVS, un’Associazione patrimonio della città e per la città.