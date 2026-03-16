SVS: elezioni terminate, ecco gli eletti
Livorno 16 marzo 2026 SVS: elezioni terminate, ecco gli eletti
Nei giorni di Sabato 14 Marzo 2026 e Domenica 15 Marzo 2026 presso la sede legale dell’Associazione, Via San Giovanni 30, si è costituito il seggio elettorale per raccogliere le espressioni di voto dei soci aventi diritto per il rinnovo delle cariche sociali dell’Associazione per il mandato 2026/2029.
Eletti per il Consiglio Direttivo
BOLOGNESI MARIDA
DE LAURETIS MARIA TERESA
GORI LEDO
CHIAPPE LUCA
RUGGERI MARCO
CAPOZZI GABRIELE
AGOSTINELLI ANDREA
BERNARDONI MARIA PIA
CENCI DANIELE
BENEDETTELLI MARIA RITA
SILVESTRI ALBERTO
Eletti per il Collegio dei Provibiri
MEMBRI EFFETTIVI
SANTORO ROSARIO
BUSATO GABRIELE
ADIMARI ROSALBA
Eletti per il Collegio dei Sindaci Revisori
BELLI MAURIZIO
CARELLI VITTORIO
FANTONI STEFANO
La Pubblica Assistenza Società Volontaria di Soccorso intende ringraziare i soci Marco Martelli, Davide Enzo Perondi, Patrizia Ratti, Paolini Maurizio e Rovini Sonia che si sono resi disponibili a formare la Commissione Elettorale e che attraverso i loro lavori hanno accompagnato l’Associazione nel rinnovo delle cariche sociali per il mandato 2026/2029.
Si ringraziano inoltre i soci Vastola Elisa, Pellegrini Michela e Avallone Martina che su nomina dell’Assemblea dei Soci dello scorso ottobre hanno accettato la carica di scrutatore, e i tanti soci che hanno espresso il proprio diritto di voto, dimostrando ancora una volta il sostegno e la vicinanza alla SVS, un’Associazione patrimonio della città e per la città.