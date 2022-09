Home

SVS i risultati delle elezioni per il rinnovo delle cariche sociali mandato 2022/2025. Tutti i nomi degli eletti

19 Settembre 2022

Livorno 19 settembre 2022 – SVS i risultati delle elezioni per il rinnovo delle cariche sociali mandato 2022/2025. Tutti i nomi degli eletti

Nei giorni di Sabato 17 e Domenica 18 Settembre 2022 presso la sede legale dell’Associazione, Via San Giovanni 30, si è costituito il seggio elettorale per raccogliere le espressioni di voto dei soci aventi diritto per il rinnovo delle cariche sociali dell’Associazione per il mandato 2022/2025.

Alle ore 18.00 di domenica 18 Settembre 2022 si sono ufficialmente chiusi i seggi elettorali e sono iniziate le operazioni di scrutinio.

Hanno espresso il loro voto 351 soci e di seguito indichiamo i candidati che hanno raccolto il numero maggiore di preferenze e per cui risultano eletti:

Eletti per il Consiglio Direttivo

BOLOGNESI MARIDA

CARELLI VITTORIO

DE LAURETIS MARIA TERESA

GENOVESI FRANCESCO

BIANCHI MASSIMO

BERNARDONI MARIA

CAPOZZI GABRIELE

CHIAPPE LUCA

INNOCENTI ELENA

SANTORO ROSARIO

RUGGERI MARCO

Eletti per il Collegio dei Provibiri

MEMBRI EFFETTIVI

PAOLETTI ROBERTO

BERRETTONI FLAVIO

ADIMARI ROSALBA

MEMBRI SUPPLENTI

MARCONCINI LAURA

BIGAZZI FRANCO

Eletti per il Collegio dei Sindaci Revisori

NANNIPIERI GIANCARLO

SCAPUZZI CAMILLA

TAMBERI STEFANO

La Pubblica Assistenza Società Volontaria di Soccorso intende ringraziare i soci Laura Bandini, Davie Enzo Perondi, Patrizia Ratti, Matteo Vivoli e Alberto Silvestri che si sono resi disponibili a formare la Commissione Elettorale e che attraverso i loro lavori hanno accompagnato l’Associazione nel rinnovo delle cariche sociali per il mandato 2022/2025.

Si ringraziano inoltre i soci Daniele Cenci e Andrea Rachele Grena che su nomina dell’Assemblea dei Soci dello scorso maggio hanno accettato la carica di scrutatore, e tutti i soci che hanno espresso il proprio diritto di voto, dimostrando ancora una volta il sostegno e la vicinanza alla SVS, un’Associazione patrimonio della città e per la città.

