18 Giugno 2023

SVS in in lutto per la scomparsa della presidente emerita Odette Volpi

Livorno 18 giugno 2023 – SVS in in lutto per la scomparsa della presidente emerita Odette Volpi

Nella prima mattina di oggi Domenica 18 Giugno 2023 è venuta a mancare all’affetto dei suoi familiari e a tutta la Società Volontaria di Soccorso Pubblica Assistenza, La presidente emerita Odette Volpi.

Insegnante, Assessore provinciale, ha collaborato anche a lungo con la Senatrice Edda Fagni sulle tematiche legate alla scuola e al sociale.

Per diversi mandati Vicepresidente della SVS di Livorno, ne è divenuta poi Presidente dopo Oscar Cafferata.

Prima donna dal 1890 a ricoprire l’incarico sociale di Presidente della SVS, è rimasta sempre legata a quella che considerava la grande famiglia dei volontari, pensando che l’Associazione fosse un punto di riferimento insostituibile per i cittadini.

La cara Presidente emerita Odette Volpi è da questa mattina nella camera ardente allestita nel salone soci della sede SVS di Via San Giovanni, 30 e lo rimarrà sino alla partenza per la funzione religiosa che si terrà Lunedì 19 Giugno 2023 alle ore 15.00 presso la Chiesa di Sant’ Andrea.

