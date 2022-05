Home

Cronaca

SVS in lutto: addio a Ugo, storico autista della Pubblica Assistenza

Cronaca

23 Maggio 2022

SVS in lutto: addio a Ugo, storico autista della Pubblica Assistenza

Livorno 23 maggio 2022 – SVS in lutto, addio a Ugo autista storico della Pubblica Assistenza

L’SVS, sulla sua pagina Facebook esprime il suo cordoglio e saluta Ugo Benucci, scomparso all’età di 74 anni

“Un pezzo di storia della nostra associazione ci ha lasciato. Ugo Renucci storico autista volontario e caposquadra, Consigliere ed ancora tra i probi viri nell’attuale consiliatura di SVS. Sempre attivo e presente con la sua squadra della domenica mattina in via san giovanni… Ciao Ugo .. mancherai a tutti noi.. continua a voler bene all’Assistenza. Un grande abbraccio alla famiglia.

Domani alle 10 Ugo sarà accompagnato in sede via san Giovanni dove sarà allestita la camera ardente.

I funerali muoveranno martedì mattina con partenza di sede alle 9.30”

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin