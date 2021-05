Home

23 Maggio 2021

SVS in lutto per la scomparsa dello storico autista Massimo Pulcini

Livorno 23 maggio 2021 – SVS in lutto per la scomparsa dello storico autista Massimo Pulcini

“Ci ha lasciati Massimo Pulcini, autista storico dell’SVS.

Dipendente della Società fin dagli anni 70, entrato inizialmente come autista, era poi diventato Capo Garage della SVS.

Era rimasto con noi in SVS fino alla pensione.

Per tutti coloro che vorranno porgere un saluto a Massimo, è stata allestita la camera ardente nella sede nord della SVS, in via delle Corallaie n. 10.

I funerali saranno celebrati Lunedi 24 maggio, con partenza alle ore 15:00 dalla camera ardente, muovendo verso il Tempio della Cremazione al Cimitero Comunale dei Lupi.

Ci stringiamo intorno alla sua famiglia per questa prematura scomparsa.

Ciao Massimo”

