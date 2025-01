Home

Cronaca

SVS in lutto per la scomparsa di Erica Carlini

23 Gennaio 2025

Livorno 23 gennaio 2025 SVS in lutto per la scomparsa di Erica Carlini

L’SVS Pubblica Assistenza di Livorno, con Grande Dolore annuncia la prematura scomparsa della Volontaria Erica Carlini Classe ’68.

Erica ha iniziato a Far Volontariato in SVS a 55 anni, iniziando con i servizi Ordinari e Trasporti Sociali.

In poco tempo, entusiasmata da questo mondo, dall’aiutare il prossimo e vinte le sue paure, si è affacciata al mondo dell’emergenza come livello Base ed ha iniziato il percorso per diventare Volontaria di Livello Avanzato. Percorso che purtroppo ha dovuto interrompere.

I Funerali Muoveranno alle ore 10 di Venerdì 224 Gennaio dalle Sale del Commiato SVS per raggiungere il tempio della Cremazione presso il Cimitero dei Lupi

I Volontari e tutto il consiglio direttivo di SVS si stringono alla famiglia ed agli amici