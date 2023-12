Home

11 Dicembre 2023

SVS in Lutto per la scomparsa di Massimiliano Benedetti. Domani corteo funebre da via San Giovanni al Duomo

Livorno 11 dicembre 2023 – . Domani corteo funebre da via San Giovanni al Duomo

Oggi è un triste giorno per la Societá Volontaria di Soccorso. Il consiglio direttivo e il corpo dei militi volontari della SVS Pubblica Assistenza di Livorno partecipano al dolore della famiglia e degli amici in questo prematuro giorno.

“Ci ha lasciato troppo presto Massimiliano Benedetti. Volontario, exdipendente e amico, che ha dedicato molto tempo al prossimo sotto questi colori.

Molti sono i ricordi che lo ritraggono Felice, nonostante le difficoltá passate.

Ci Mancherai Benedettino”

Per chi Volesse porgere un ultimo saluto, la Camera Ardente é stata allestita presso la sede di Via S.Giovanni. I Funerali muoveranno alle 15.00 per il Duomo dove alle 15.30 si Svolgerá la Messa.

