Home

Cronaca

SVS in lutto per la scomparsa di Roberto Paoletti, volontario dal 1951

Cronaca

22 Agosto 2024

SVS in lutto per la scomparsa di Roberto Paoletti, volontario dal 1951

Livorno 22 agosto 2024 – SVS in lutto per la scomparsa di Roberto Paoletti, volontario dal 1951

Lutto all’SVS di Livorno: addio a Roberto Paoletti, volontario instancabile e guida per generazioni

Livorno piange la scomparsa di Roberto Paoletti, un pilastro della SVS Pubblica Assistenza di Livorno, che ha dedicato la sua vita al volontariato e al servizio della comunità. Roberto, Caposquadra e Volontario attivo sin dal 1951, è stato un esempio di dedizione e altruismo, un modello per generazioni di giovani che si sono avvicinati al mondo del volontariato grazie alla sua guida e al suo instancabile impegno.

Paoletti non era soltanto un volontario, ma una figura centrale all’interno della SVS. Caposquadra, Autista, Formatore A.N.P.AS, e Vicecomandante dell’Ufficio Comando, il suo contributo alla Società è stato fondamentale. Roberto ha svolto anche ruoli di grande responsabilità, come membro del nascente Coordinamento Volontari. Ha ricoperto incarichi di rilievo come Consigliere e Presidente del Consiglio di Disciplina. Attualmente, era Presidente del Consiglio dei Probiviri, dimostrando fino all’ultimo giorno la sua inarrestabile dedizione al servizio della comunità.

Il suo impegno è stato riconosciuto anche con la Croce d’Oro SVS, un’onorificenza conferitagli per i suoi 50 anni di volontariato, un traguardo che racconta di una vita spesa per gli altri, con passione e dedizione.

La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile non solo nella SVS, ma anche tra tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo e di lavorare al suo fianco.

Roberto Paoletti credeva fermamente nel valore dei giovani e nel loro ruolo futuro all’interno del volontariato. Ha sempre visto nei nuovi volontari il motore del cambiamento; tramandando loro la sua esperienza e i suoi insegnamenti, con l’obiettivo di rendere la società un luogo più solidale e inclusivo.

I funerali di Roberto Paoletti si terranno il 23 agosto 2024, con il corteo funebre che partirà alle ore 11:00 dalla sede della SVS di Via San Giovanni 30 per dirigersi verso il Tempio della Cremazione. L’intera comunità è invitata a rendere omaggio a una figura che ha segnato profondamente la storia del volontariato a Livorno.

La sua memoria continuerà a vivere attraverso i tanti volontari che ha formato, ispirato e accompagnato lungo il loro cammino. Il suo esempio resterà come un faro per tutti coloro che, come lui, scelgono di mettere il proprio tempo e la propria energia al servizio del prossimo.

SVS in lutto per la scomparsa di Roberto Paoletti, volontario dal 1951