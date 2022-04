Home

SVS in viaggio verso la Romania per portare aiuti ai profughi ucraini

29 Aprile 2022

Livorno 29 aprile 2022

Il Truck della SVS, con due autisti volontari alla guida, fa parte del convoglio organizzato da Anpas Toscana. E’ partito ieri mattina, giovedì 28 aprile, per portare aiuti umanitari in Romania, nei campi di accoglienza che ospitano i cittadini ucraina in fuga dalla guerra.

Come SVS ci siamo subito uniti alla campagna promossa da Anpas Toscana, mettendoci a disposizione della raccolta di beni di prima necessità

La raccolta svolta nella sede SVS in via San Giovani, ha coinvolto la generosità di moltissimi livornesi; di Aziende ed esercizi commerciali della nostra città, oltre alla collaborazione in rete con altre associazioni cittadine.

Al magazzino di protezione civile Anpas situato a Galeno era stato immagazzinato il materiale raccolto dalle varie Associazioni che avevano aderito alla campagna.

I generi di prima necessità che ieri mattina hanno formato la colonna di aiuti composta da 12 mezzi pesanti più veicoli di supporto, che trasportano oltre 100 tonnellate di materiale.

Si tratta del secondo invio, che si unisce a quello effettuato su rotaia, grazie al treno organizzato dalla Regione Toscana.

Contemporaneamente sono state poste le basi per le consegne, puntando anche al rapporto stabilito con le istituzioni locali.

Il ritorno previsto dei nostri volontari è per domenica 1° maggio, dopo una maratona di oltre 3000 km.

SVS coglie l’occasione per ringraziare:

i tanti cittadini che hanno contribuito con le loro donazioni di beni di prima necessità

tutti i volontari che hanno gestito la raccolta, lo stoccaggio e il trasferimento ai magazzini regionali ed ora anche il conferimento alla destinazione finale in Romania.

