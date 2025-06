Home

SVS inaugura il Giardino Alzheimer Friendly, un progetto sanitario, sociale e culturale

22 Giugno 2025

Livorno 22 giugno 2025 SVS inaugura il Giardino Alzheimer Friendly, un progetto sanitario, sociale e culturale

INAUGURAZIONE DEL GIARDINO ALZHEIMER FRIENDLY

Sabato 21 giugno 2025 – Piazza Italo Piccini, Livorno

UN PROGETTO SANITARIO, SOCIALE E CULTURALE

Sabato 21 giugno SVS ha inaugurato il Giardino Alzheimer Friendly, uno spazio verde pubblico progettato per

rispondere ai bisogni delle persone affette da Alzheimer e più in generale da fragilità cognitive. Il giardino si trova

in Piazza Italo Piccini, proprio di fronte al Centro Diurno Alzheimer SVS al Porto, e nasce da un patto di

collaborazione con il Comune di Livorno, che ha affidato all’Associazione la realizzazione e la gestione di questo

spazio.- Un luogo pensato per il benessere, l’incontro, la cura

Il Giardino Alzheimer Friendly rappresenta una novità assoluta non solo per la nostra città: uno spazio

accessibile a tutti, pensato per i più fragili. Un luogo, accogliente, nel verde ed in piena città, dove si

potranno alternare attività terapeutiche non farmacologiche – come ortoterapia, stimolazione sensoriale,

motoria e cognitiva –con percorsi e Laboratori per migliorare la qualità della vita degli ospiti del Centro

SVS, ma non soltanto per loro.Tutte le attività, inoltre, si svolgeranno sempre sotto la guida e la supervisione di

operatori formati e specializzati.- Uno spazio disegnato con cura e competenza

Ogni dettaglio del giardino è stato progettato per rispondere alle esigenze specifiche delle persone con Alzheimer:

percorsi ad anello, piante aromatiche e sensoriali, zone d’ombra e sosta, visibilità e orientamento semplificati,

accessibilità garantita. Scelte validate da esperti a conferma della volontà di SVS di unire attenzione sociale,,

sanitaria e cultura della cura.- Un supporto concreto anche per le famiglie

Il progetto Alzheimer ha anche una forte valenza sociale: si propone di accompagnare non solo i pazienti,

ma anche le loro famiglie, offrendo momenti di sollievo, incontro, orientamento. Il giardino sarà uno spazio

sicuro e sereno, per vivere il tempo insieme all’aperto, accompagnati da operatori dedicati e formati in

un contesto che sostiene e accoglie. – Un progetto di rigenerazione urbana

Il giardino è frutto anche di un lavoro di riqualificazione urbana: le piante esistenti sono state valorizzate, integrate

con nuove specie selezionate per i loro benefici sensoriali, e arricchite da elementi di arredo urbano che

favoriscono la fruizione autonoma e sicura dello spazio. – Un cambio culturale

Questo intervento rappresenta un cambiamento di visione profondo: riconosce che salute e malattia fanno

parte della quotidianità della vita, e che la città deve saper accogliere e accompagnare, mettendo a

disposizione spazi, relazioni e competenze.

L’iniziativa vuole rappresentare un passo verso una idea di città inclusiva verso i problemi sanitari delle

persone e delle patologie della memoria, dove il contatto con la natura, accompagnato da interventi mirati

di operatori formati, diventa parte integrante del percorso di cura e di vita quotidiana.

Il giardino, pur mantenendo la sua natura pubblica, mira a favorire l’incontro, contrastare l’isolamento

e superare lo stigma che spesso accompagna la malattia di Alzheimer, coinvolgendo anche familiari e

cittadini in un processo collettivo di consapevolezza e condivisione.- Un nuovo progetto: arte, salute e comunità

L’inaugurazione è inoltre l’occasione per lanciare una nuova visione progettuale, che parte anche da questo

spazio per aprirsi a nuove forme di relazione tra arte, salute e cittadinanza. SVS ha già avviato un percorso

per portare fotografia, arte contemporanea e musica all’interno del Centro e del Giardino, trasformandoli

in luoghi di incontro culturale e benessere, in dialogo con la città. Una cultura della salute che passa anche

attraverso la bellezza, la stimolazione sensoriale, la condivisione di esperienze.- Uno sguardo al futuro

Questa prima realizzazione del giardino, ancora in parte da completare e arricchire, è stata possibile anche grazie

alla partecipazione di tante persone, associazioni e realtà del territorio, che hanno contribuito alla raccolta fondi e

sostenuto fin dall’inizio il progetto con generosità e visione. Ci teniamo a ringraziare in particolare:

Il Comune di Livorno e gli Uffici Preposti,

La Marina Militare,

Il Rotary Club Livorno,

L’Ordine degli Ingegneri,

Il Cinema Teatro 4 Mori,

La Compagnia Lavoratori Portuali

Lions Club Porto Mediceo

Associazione Tre Emme

Il Circolo Ufficiali della Marina Militare

La Chiesa Valdese

Corale Domenico Savio

L’associazione teatrale Arteviva

I Cittadini che con la partecipazione agli eventi e le singole donazioni ci hanno sostenuto.

Se le risorse lo permetteranno, nel progetto di SVS il giardino potrà essere utilizzato in forma organizzata in

condivisione anche con altre realtà associative o verso persone seguite a domicilio, offrendo laboratori e

attività all’aria aperta con operatori formati e dedicati.

Per questo motivo SVS proseguirà la raccolta fondi, affinché si possa dotare lo spazio di personale

specializzato, maggiori strumenti e tutte le figure professionali necessarie per garantire la piena fruizione

e la qualità delle attività per chi ne farà richiesta.

“Un giardino per tutti, pensato per i più fragili”

Inaugurazione SVS Giardino Alzheimer