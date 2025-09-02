Home

SVS inaugura un mezzo antincendio ed una ambulanza

2 Settembre 2025

Livorno 2 settembre 2025

Grande partecipazione ed entusiasmo in questo primo week-end di SVS in Festa, che ha visto la cittadinanza partecipare il 29-30-31 Agosto per celebrare il volontariato e i suoi valori, gustare un ottima cena nell’area Sagra ed assistere ai concerti di Crazy 90, Radio Stop Party ed il Resto della Ciurma.

In questa cornice di festa e solidarietà si sono inaugurati ufficialmente due nuovi veicoli al servizio della collettività: un mezzo AIB (Antincendio Boschivo) acquistato grazie alla partecipazione di un progetto promosso da Regione Toscana ed Anpas ed una nuova ambulanza di Emergenza acquistata in parte con i proventi del 5×1000 ed il ricavato di SVS in Festa 2024.

Questa inaugurazione è il simbolo di come la forza del volontariato, unita al sostegno delle istituzioni e della cittadinanza, possa trasformarsi in strumenti concreti per garantire più sicurezza e protezione a tutti.

L’inaugurazione si è svolta alla presenza di Autoritá ed Istituzioni e di tanti cittadini che hanno voluto testimoniare la loro vicinanza e gratitudine ai volontari SVS, sempre in prima linea per il bene comune.

SVS in Festa si conferma così non solo un momento di socialità ed incontro, ma anche un’occasione per presentare importanti traguardi raggiunti grazie all’impegno condiviso.

SVS vi aspetta il 4-5-6 Settembre dalle ore 19.00 con Sagra, Bar, Aperitivi ed i concerti di 883 mania tribute Band, Gary Bali Bros, Liars, Queen tribute Band ed i pre-show a partire dalle 21.00 di The Galex, Martina Paoli, Sarah Minuti, Vittoria Rosini e Dj Mirco Vannini

Vai alla galleria fotografica Facebook dell’evento, clicca qui

