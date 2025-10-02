SVS Livorno espone la bandiera della Palestina e della pace: «Accanto a chi soffre»

Home

2 Ottobre 2025

La Società Volontaria di Soccorso (SVS), storica pubblica assistenza cittadina, ha scelto di esporre sulla facciata della propria sede le bandiere della Palestina e della pace. Un gesto simbolico che intende ribadire l’impegno dell’associazione a fianco di chi vive situazioni di sofferenza e ingiustizia.

Accompagnando l’immagine pubblicata sui propri canali social, SVS ha scritto: «SVS è da sempre accanto a chi soffre, nella convinzione che solo con valori di umanità e giustizia si possa aprire la strada alla pace».

Un messaggio che conferma la vocazione solidale e umanitaria dell’associazione, impegnata quotidianamente nel soccorso e nell’assistenza sanitaria, ma anche nel diffondere una cultura di pace e vicinanza verso i popoli colpiti da conflitti e crisi umanitarie.