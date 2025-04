Home

29 Aprile 2025

SVS organizza corso antincendio gratuito

Livorno 29 aprile 2025 SVS organizza corso antincendio gratuito

La Zona Livornese ANPAS, di cui SVS fa parte, organizza un Corso gratuito per diventare Volontari AIB(Antincendio Boschivo).

Corso per tutti coloro che desiderano mettersi a disposizione delle Associazioni della zona Livornese Anpas per la prevenzione e repressione degli incendi boschivi, con mezzi attrezzati di Protezione Civile.

Il Giorno 8 SVS organizza un Open DAY alle ore 21.00 presso la sede Nord di Via delle Corallaie 10 per spiegare il corso e le tipologie di intervento, vistare i mezzi e dare nozioni sulla Protezione Civile.

Il corso AIB (Antincendio Boschivo) vero e proprio si svolgerà nei giorni 9 (corso on-line 21.00/23.00),10 e 11 maggio dalle 9 alle 18 con pausa pranzo in loco ed é organizzato dalla zona Livornese Anpas.

Il corso sarà tenuto dagli istruttori volontari che che fanno parte del CVT (Coordinamento Volontariato Toscano).

Le iscrizioni sono aperte e possono essere effettuate al numero di telefono 328-86.89.010. (Referente Riccardo Nannoni). Per ulteriori info é possibile visitare il sito Pubblicaassistenza.it nella sezione diventa Volontario.